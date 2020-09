Minář opouští Milion chvilek pro demokracii. Chce vstoupit do politiky

Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii. Pro DeníkN řekl, že nechce jen neustále demonstrovat a rozhodl se tak vstoupit do politiky. Nyní má v plánu založit politické hnutí, se kterým půjde do voleb.

"Neobětoval jsem tři roky svého života tím, že jsem se snažil zvednout Čechy z gauče a zaplnit Letnou. Nevygeneroval jsem energii k tomu, aby to vyšumělo a přišlo vniveč," sdělil DeníkuN Mikuláš Minář. Jeho důvod ke složení funkce předsedy Milionu chvilek pro demokracii je prostý - rozhodl se vstoupit do politiky.

"Současná politická situace je dlouhodobě zablokovaná a nevypadá, že by se měla změnit. Už v červnu jsem řekl, že za těchto okolností začínám zvažovat vstup do politiky. Což do té doby bylo vyloučené. Nyní jsem dospěl k přesvědčení, že situace je blbá," konstatoval Minář.

Nyní se chystá založit nové politické hnutí, které by mělo zacílit především na voliče vládních stran, které nedokázala oslovit současná opozice. Dlouho se spekulovalo o tom, že se samotný spolek promění na hnutí a bude kandidovat do voleb. To se však podle Mináře nestane - Milion chvilek podle něj i nadále zůstane občanskou iniciativou.

Rezignaci podal v pátek, přičemž v neděli ji spolek přijal a zvolil si do svého čela nového předsedu. Stal se jím Benjamin Roll.

Spolek Milion chvilek pro demokracii vznikl v roce 2018 v rámci kampaně za odstoupení Andreje Babiše (ANO) z funkce premiéra České republiky. Až doposud byl předsedou právě Mikuláš Minář, který s dalšími lidmi uspořádal výzvu Chvilka pro rezignaci, jejímž cílem bylo získat milion podpisů a přimět Babiše k rezignaci.

Kampaň doprovázela řada demonstrací, z nichž jedna z největších se uskutečnila v červnu minulého roku v Praze, kde se shromáždilo okolo čtvrt milionu lidí. Zhruba ve stejném počtu se lidé pod záštitou Milionu chvilek opět sešli v listopadu v předvečer výročí Sametové revoluce na Letné v Praze.

