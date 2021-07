Ministerstvo řeklo, jak bude vypadat návrat do škol pro děti i učitele!

Pokud se s dětmi vracíte z dovolené na konci srpna nebo až v září, případně chystáte výjezd do zahraničí v době následujících školních prázdnin, tohle jsou pravidla, která byste měli znát. A týkají se i učitelů a dalších zaměstnanců škol, školek a podobných zařízení.



Žáci i zaměstnanci škol, pokud jeli do zahraničí na více než na 12 hodin (nebo na 24 hodin v případně Rakouska, Německa, Slovenska a Polska) v posledních 14 dnech, o tom musí informovat vedení školy.



Za omezení či zakázání vstupu žákům a učitelům do školy, pokud nesplní podmínky, ručí zaměstnavatel. Na všechny, kdo mají dokončené očkování, nebo v posledních 180 dnech onemocněli koronavirem, se podmínky nevztahují.

Zde se můžete podívat na aktuální mapu rizikovosti zemí v Evropě:



Děti do 6 let se při návratu nemusí testovat, pro chození do mateřinek ale platí specifická pravidla. Tyto děti, pokud se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musí být v samoizolaci sedm dní, a v případě, že přijely ze země s extrémním rizikem nákazy, tak deset dní. Až potom mohou jít do školky.

Ministerstvo školství dále uvedlo výjimky pro některé skupiny dětí. Podrobně si je můžete pročíst v dokumentu ministerstva zdravotnictví:

Informace pro školy a školská zařízení [pdf]

