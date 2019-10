Ministr Kremlík předběhl frontu na Žofíně. Naštval Babiše, pak se omluvil

Ministr dopravy dorazil k žofínskému paláci na Slovanském ostrově krátce po půl jedenácté. Přijel služebním autem s blikajícími modrými majáčky. Tím pádem nemusel čekat ve frontě jako ostatní lidé, kteří se chtěli s legendou české hudby naposledy rozloučit.

Kremlík k vystavené rakvi ve Velké síni položil kytici červených růží s černou stužkou a poté znovu rychle odjel. I přesto ho za tento krok kritizuje veřejnost i premiér Andrej Babiš. Kremlík totiž stejně jako další ministři dostal pozvánku na sobotní zádušní mši na Pražském hradě.

"Pan ministr má být v práci a rozloučit se mohl večer do 22 hodin. Navíc, pokud vím, má pozvání na sobotu. Takže, pokud je to, jak píšete, tak je to nepřijatelné a ministrovi to vysvětlím, že takhle se chovat nemůže," uvedl Babiš pro portál idnes.cz.

Kremlík se později za své chování omluvil. "Moc jsem si přál vyjádřit Karlu Gottovi úctu. Jeho písničky jsem poslouchal od dětství a mám je hrozně rád. Uznávám ale, že předběhnout čekající lidi kvůli nabitému programu bylo nevhodné a omlouvám se za to," napsal ministr na twitteru.

