Plaga: Rodiče si mohou rozmyslet, zda své děti do školy pustí

Jednotlivá uvolňování budou záviset na kontrétním vývoji v následujících týdnech. "Z pohledu ministerstva školství ale musí být ta hygienická opatření na našich školách proveditelná," sdělil ministr Robert Plaga (ANO).

Stát plánuje otevřít školy postupně, v plném rozsahu se však výuka do prázdnin nevrátí. Přestože někteří se v peticích přimlouvají za to, aby studenti zůstali do konce školního roku doma, jiní vyzývají, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) umožnil dobrovolný návrat dětí do škol.

Návrat žáků a studentů do škol však nebude povinný. Rodiče si mohou rozmyslet, zda své děti do školy pustí. Ministr školství zároveň uvedl, že děti nebudou muset mít ve škole roušky, pokud budou sedět samotné v lavici. Povinné bude nošení roušek na toaletách a ve veřejných prostorech.

"Není reálné se domnívat, že by děti vydržely celý den v rouškách. Pokud bude sedět samotné v lavici, může si roušky sundat," uvedl Rastislav Maďar.

Od 11. května budou moci v případě pozitivního vývoje epidemie do školy studenti posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, aby se mohli připravit na maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích budou moci probíhat nejdříve od 1. června. V červnu proběhnou také jednotné přijímací zkoušky na střední školy.



Od konce května by poté mohli do škol žáci 1. stupně, výuka by probíhala formou školních skupin do 15 dětí. Tyto skupiny by však nefungovaly pouze dopoledne, ale plynule se překlopí do odpoledne ve formě "školní družiny."

Školní jídelny budou znovu otevřené pouze v případě, že splní epidemiologická kritéria. Stejně tak mateřské školy, které zavřeli jejich zřizovatelé. Pokud budou schopni zajistit jednotlivé epidemiologické standardy, tak mohou být otevřené.