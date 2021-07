Ať se naočkuje co nejvíc dětí, chce Vojtěch. Odborníci váhají. ANKETA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterní Snídani s Novou obhajoval očkování proti onemocnění covid-19 u dětí starších 12 let, podle něj je hlavním argumentem k jejich očkování to, aby případně nešířily onemocnění mezi lidmi, kteří se očkovat nemůžou. Důležité je podle něj dosáhnout kolektivní imunity. Někteří odborníci ale váhají, zda by se stát měl zaměřovat na školáky, podle biochemika Zdeňka Hostomského by se mělo dbát spíše na proočkování rizikových skupin, kde je stále mnoho nevakcinovaných.

Středa je posledním dnem, kdy budou mít děti nad 12 let jistotu, že se stihnou naočkovat před začátkem školního roku. Naočkované děti by se pak po návratu do škol nemusely pravidelně testovat.

V současné chvíli je zaregistrováno kolem 80 tisíc dětí v kategorii 12 až 15 let, ministr zdravotnictví by byl rád, kdyby jich před zahájením školního roku bylo naočkováno co nejvíce. Vojtěch odmítl, že by to byla snaha dosáhnout celkové proočkovanosti a kolektivní imunity tak, že se lidé, kteří očkování odmítají, nahradí právě dětmi nad 12 let.

"Je to o kolektivní imunitě, to znamená proočkování napříč, protože často ti mladí lidé vlastně hovoří o tom, proč bych se nechal očkovat, když já jsem neriziková skupina. No ale takový člověk pak může zase nakazit někoho, kdo rizikový je a třeba se očkovat nemůže. Proto potřebujeme, aby byli naočkováni i ti mladší," vysvětlil ministr ve Snídani s Novou.

Podle Vojtěcha očkování dětí smysl má, nemuselo by pak podle něj docházet ke karanténám a omezování výuky na školách.

"My potřebujeme dosáhnout něčeho, čemu se říká kolektivní imunita. Mně to připadá trochu neférové nahnat ta čísla tím, že budeme nutit očkovat děti," uvedl následně biochemik Zdeněk Hostomský s tím, že bychom se měli zaměřit spíše na doočkování skupiny lidí, která je nejohroženější.

"Neuvažujme ty děti v této fázi, ta data ještě nemáme, která by jasně potvrdila benefit očkování mladých lidí," doplnil Hostomský. Očkování dětí nad 12 let by podle něj ještě nemělo být plošné, ale záležet má na konkrétních okolnostech.

Podle Hostomského je u malých dětí přirozená imunita legitimním způsobem, jak se viru bránit, děti navíc velmi často nemoc překonají spontánně.

