Lukašenko promluvil k příznivcům. Nové volby se konat nebudou

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko promluvil ke svým příznivcům. Ujistil je, že se nehodlá řídit příkazy z ciziny a nemíní ani uspořádat nové volby. O nebezpečí ze zahraničí Lukašenko hovoří opakovaně, ale konkrétní informace neuvádí.

Tlak na Lukašenka roste. Týden po volbách, které podle oficiálních běloruských úřadů potvrdily jeho nárok na prezidentské křeslo, se v Minsku setkají zastánci opoziční kandidátky Cichanovské s podporovateli Lukašenka.

Běloruský prezident, který je u moci už 26 let, opakovaně popírá, že by výsledky prezidentských voleb byly zmanipulované. Protestující obvinil z pokusu svrhnout běloruskou vládu a upozornil na slib ruského prezidenta. Šéf Kremlu běloruské hlavě státu údajně slíbil v případě potřeby vojenskou podporu. Lukašenko s Putinem znovu hovořil po telefonu.

Ze zásahu Ruska do běloruských záležitostí mají strach i někteří protestující. "Je zřejmé, že náš prezident už nedokáže jednat se svými vlastními lidmi, hledá pomoc na východě," řekl účastník protestu Alexej. "Pokud by Rusko zasáhlo, bylo by to to nejhorší. Opravdu se toho bojím,“ přidala se účastnice Olga.

Lukašenko jednal s Putinem. Kreml prý Bělorusku přislíbil podporu:

Na tvrdá slova protestujících o tom, kde je Lukašenkových 80 % podporovatelů a proč nevyjdou do ulic, zareagoval prezident tím, že si podporu sám zajistil. Podle informací portálu kurier Lukašenko tlačí na státní úředníky z mnoha míst země, aby se zúčastnili demonstrací v Minsku na jeho podporu.

S opozicí, kterou do ulic vyjdou podpořit tisíce lidí, jednat odmítá a často bývá nazýván "posledním diktátorem v Evropě". Demonstranti jsou podle Lukašenka zmanipulovaní a placení ze zahraničí. V Grodně na západě Běloruska svolal generální štáb a ministerstvu obrany, vnitra a tajné službě nařídil, aby v zemi netolerovaly žádné "nezákonné akce".

Ministři zahraničí zemí EU proti Bělorusku chystají sankce:

Ustoupit ale nehodlají ani demonstranti. Sama Sviatlana Cichanovská vyzvala k velkému "Pochodu svobody" přes centrum běloruské metropole. Ten je plánovaný na 11 hodin dopoledne tamního času. Očekává se, že Lukašenkovi příznivci se sejdou o dvě hodiny dříve a připraví půdu k případnému setkání.

Brutalitu zasahujících policistů lidé natáčeli na telefon. Běloruské úřady načas odpojily internet:

K opozičním protestantům se připojilo i 100 zaměstnanců běloruské státní televize. Rozčílilo je, že záběry z demonstrace proti Lukašenkovi byly upraveny tak, aby mu ve výsledku vyjadřovaly podporu. Zaměstnanci televize původně v pondělí plánovali stávku, místo toho se přidali k protestnímu shromáždění před vysílací budovou.