Mladý Pražák se ztratil v kukuřici. Mobilem s internetem volal policii

Těsně před středeční půlnocí zavolal na tísňovou linku vyděšený 20letý muž. Celé hodiny prý na Chrudimsku bloudil stezkami, lesem a kukuřičnými poli, jak se snažil najít správnou cestu. Když se setmělo, začal se prý bát napadení divokými prasaty.

Celou dobu přitom u sebe měl mobilní telefon s datovým připojením a také notebook, stačilo tedy pustit mapovou aplikaci a podívat se, jak se dostat k nejbližší silnici. Že na to zapomněl, zřejmě způsobil strach a únava, na kterou si stěžoval.

"Kolega na operačním středisku se ho snažil uvést do reality a navést na to, jak bude nejsnazší jeho souřadnice co nejpřesněji lokalizovat. Dostupné lokalizační systémy nás nasměrovaly do Podhradí," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Dispečer ještě mladíka nabádal, aby zůstal, kde je, a neztratil se znovu v kukuřici. Když ho policisté konečně našli, byl v pořádku, ale nevěděl, jak přesně se na dané místo a ještě v noci dostal. Prý chtěl putovat přírodou, ale zabloudil. Policisté mladíka doprovodili na nádraží, odkud odjel zpět do Prahy.