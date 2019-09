Muž natáčel policistu, ten mu hrozil spoutáním! Neměl na to právo

"Ten telefon položte, položte ten telefon, protože to budu brát, že to je zbraň," řekl policista na záznamu. "Pokud to budete chtít dělat takto, tak vám dám pouta," reagoval dál na natáčení a snažil se donutit muže, aby s ním přestal.

Spolek Šalamoun požádal bezpečnostní odbor Ministerstva vnitra ČR o vysvětlení, jak to s natáčením příslušníků Policie ČR ve skutečnosti je. "V zásadě platí, že policista je povinen strpět pořizování audio, nebo video záznamu nebo fotografii při výkonu služby jinou osobou," je uvedeno v prohlášení.

Policie může mobilní telefon vyhodnotit jako zbraň v případě, pokud se na něj například účastník konfliktu bude snažit zaútočit s telefonem v ruce. Při nekonfliktním jednání však policista údajně nemůže požadovat přerušení natáčení.







Spolek Šalamoun popsal na blogu iDnes, že řeší řadu případů, kde policisté požadují ukončení natáčení. Údajně se už setkali i s brutální postupem příslušníků Policie ČR vůči manželskému páru.

Když se snažili u Policejního prezídia Policie ČR zajistit záznam z kamer z incidentu, tak zjistili, že z běžných kamer záznam nebyl k dispozici a policisté na místě údajně vůbec nebyli. Spolek však sehnal záznam od svědka, který policisty na místě natočil.