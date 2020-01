Auto srazilo dítě na přechodu. Po reportáži se řidič přihlásil policii

Řidič podle záběrů vjel na přechod a do chlapce, kterého jeho matka vedla za ruku, narazil. Podle matky i syna na okamžik zastavil a stáhl okénko. Prý ale ne proto, aby zjistil, jak moc je chlapec zraněný.

"Nadával nám, že jsme zkur*ený cikáni," prohlásila matka sraženého chlapce Žaneta Gáborová. "Že jsme černý mamby a cigánský buzeranti, jestli takhle mám mluvit," doplnil sražený Kevin.

"Po odvysílání reportáže o střetu vozidla s chlapcem ve večerním zpravodajství vaší televize se viník nehody přišel osobně přihlásit na obvodní oddělení policie v České Lípě," popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Podle policie měl devatenáctiletý řidič spáchat i další přestupek. Když od nehody ujel, měl křižovatkou projet na červenou.

"Připustil, že do chlapce na přechodu narazil, ale vinu sváděl na něj. To, že by se vyjadřoval k malému chodci a jeho matce rasisticky, zcela popřel, stejně tak jako to, že projel křižovatku na červenou," dodala Baláková.

Proč od nehody ujel, už ale policistům vysvětlit nedovedl. Pokud bude mít chlapec z nehody dlouhodobé zdravotní problémy, hrozí řidiči za ublížení na zdraví z nedbalosti až jeden rok vězení.