Muž na zásilku čeká měsíce! Místo v Přerově se objevila v Chorvatsku

Od února pan Miroslav čeká na zásilku, která byla poslaná z Holandska a doručena mu měla být do Přerova. Když však ani po dvou měsících nic neobdržel, obrátil se na Českou poštu. Po dlouhém pátrání se mu podařilo zjistit, že se zásilka sice dostala do Česka, ale poté doputovala až do chorvatského Záhřebu.