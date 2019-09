Muž pod vodou žádal přítelkyni o ruku. Odpověď už neslyšel, utopil se

Američan Steven Weber zemřel krátce poté, co požádal svou přítelkyni o ruku. Udělal tak pod vodou, zatímco ona z ložnice podvodního hotelu vše sledovala a také natáčela. Z vody už se ale nevynořil a utopil se. Dívka poté video sdílela na facebooku.

Měl to být jeden z nejkrásnějších dnů jejich života, byl ale nejtragičtější. Steven Weber z Louisiany byl s přítelkyní Keneshou Antoineovou na dovolené v Tanzánii, kde ji chtěl netradičním způsobem požádat o ruku. Bydleli nejdříve v resortu Manta a poté se rozhodli ubytovat v podvodním hotelu.

Jde o dřevěnou chatku, která je částečně pod vodou oceánu u východního pobřeží Afriky. Zatímco Kenesha zůstala uvnitř, potopil se Steven vedle oken vedoucích do ložnice, na která tiskl svůj ručně psaný vzkaz ve voděodolné fólii. Jeho přítelkyně mezitím všechno natáčela, píše portál CNN.

"Nedokážu držet dech tak dlouho, abych ti řekl všechno, co na tobě miluju. Ale to, co na tobě miluju, miluju každý den trochu víc," stálo na první stránce a na té druhé byla žádost o ruku. Poté Steven z kapsy plavek vytáhl krabičku, ve které byl zásnubní prsten.

Jenže zatímco se Kenesha radostí rozesmála, netušila, že Steven bojuje pod vodou o život. Přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoc. "Muselo dojít k nějakému nečekanému zdravotnímu problému, když vyplaval, nedalo se už nic dělat," sdělil šéf resortu Matthew Saus s tím, že případ vyšetřují i místní úřady.

Kenesha video se žádostí o ruku i celý tragický příběh sdílela na facebooku. "Nikdy jsem z těch hlubin nevynořil, takže sis nemohl poslechnout moji odpověď: Ano, ano, milionkrát ano, vezmu si tě," napsala zdrcená dívka. "Odpočívej v pokoji, má lásko! A vždycky věz, že tě navždy miluju," dodala.