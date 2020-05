Muž ze Zlínska objevil na procházce zlatý poklad! Těší se na obří odměnu

I v dnešní době se dá najít zlatý poklad. Do zlínského Muzea jihovýchodní Moravy v pátek dorazily desítky zlatých mincí z přelomu 16. a 17. století. Před pár dny je objevil amatérský archeolog v Hostýnských vrších na východě Moravy.

Stovky let byly zlaté mince ukryté v zemi, před pár dny ale všechno změnila jedna vycházka do přírody. Nadšenec historie objevil desítky zlatých mincí z přelomu 16. a 17. století v rozpadlé hliněné nádobě. Nebyly ani příliš od bláta.

"Nebylo to cílené hledání, takže se jedná opravdu o velmi šťastnou náhodou," popsal ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec.

Kde přesně je v Hostýnských vrších objevil, nechce amatérský nadšenec prozradit. "Protože to by se zvedlo boží dopuštění. Odborníci jsou momentálně na místě a prohledávají, jestli tam ještě nezůstaly nějaké mince," doplnil Hrubec.

Kde se hluboko v lesích vzal tak cenný poklad, odborníci netuší. "Možná to tam schoval nějaký voják z doby třicetileté války jako kořist," uvedl jednu z teorií ředitel muzea.

Mince jsou z různé doby a z různých částí Evropy, některé mají na sobě i arabské nápisy. "Neumíme dneska ještě vyčíslit hodnotu, kterou budeme muset také stanovit, ale za dobu trvání muzea jsme takový nález dosud nepřijali," přiznal Hrubec.

Celý poklad teď ze Zlína poputuje do Brna, kde se mince důkladně vyčistí, nafotí a stanoví se jejich hodnota. Na to určitě čeká i nálezce, kterému připadne 10procentní odměna. Už teď je jasné, že to budou stovky tisíc korun.