Muže mohou odpojit od přístrojů, rozhodl soud. Rodiče jsou proti!

Francouzský Kasační dvůr svým rozhodnutím povolil, aby byl Vincent Lambert, který je od roku 2008 ve vegetativním stavu, odpojen od přístrojů. Oznámili to právníci jeho manželky. Zřejmě to znamená konec pro 11 let táhnoucí se kauzu, která rozdělila rodinu i celou zemi. O případu informovala francouzská agentura AFP.