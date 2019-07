Muže v Chorvatsku šokoval Babiš na stánku! Koblihy neměl, účtenku nevydal

Musel to být pořádný šok! Že by Andrej Babiš odjel do Chorvatska a místo koblih se ucházel o přízeň českých voličů v zahraničí ovocem a zeleninou? Ale kdeže, na čtenáře TN.cz Tomáše B. čekal ve stánku dvojník premiéra!



O podobě s předsedou vlády prý prodavač neměl ani tušení, Andreje Babiše totiž vůbec neznal. "Ten pán je fajn a prodává kvalitní zboží, žádné koblihy," napsal redakci čtenář Tomáš. Účtenku EET za svůj nákup však prý nedostal.



I když je podoba opravdu velká, je jisté, že o pravého Babiše nešlo. Česká hlava výkonné moci měla totiž v poslední době nabitý domácí i zahraniční program, který dnes završí poslední schůzkou vlády před vládními prázdninami.