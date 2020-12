"Všechno se třáslo, bojíme se spát," popisuje Alan otřesy v Chorvatsku

"Jsem sice v pořádku a dům nemáme poškozený, ale bylo to strašné. Všechno se třáslo, myslela jsem, že to nikdy neskončí a v centru města jsou zničené staré budovy," popsala pro TN.cz třiadvacetiletá Aletea Rogulja Martová, která žije ve městě Sisak. To leží jen několik kilometrů od epicentra otřesů.

Nervy podle ní pořádně pracují. "Díkybohu se nikomu z mých známých nic nestalo. Rok 2020 je hrozný a bojím se, že se to teprve příští rok rozjede. Jsme všichni psychicky zničení," svěřila se mladá Chorvatka.

Chvíle hrůzy zažil i Alan Ilijić ze Záhřebu, který je od Sisaku vzdálený asi 60 kilometrů. Děsí ho i to, že se zemětřesení může vrátit. "Trvalo to hrozně dlouho. Všechno se třáslo i tady v Záhřebu. Lidi se bojí jít spát, aby se něco nestalo znovu," přiblížil pro TN.cz.

To sedmatřicetiletý Dalibor Semak, který pracuje jako voják, očekává, že brzy vyrazí do terénu pomáhat. "Je to hrozné, houpe se nám země pod nohama. Všechno je zničené, jsou mrtví lidé. Jen čekám, až mě každou chvíli služebně povolají," řekl.

Že otřesy zabíjely, uvedl podle portálu Dnevnik starosta otřesy poničeného města Petrinja Darinko Dumbović. Podle něj je obětí dívka.

Podle informací TN.cz se některé rodiny, které bydlí v méně stabilních domech, přesouvají po novějších budov ke svým přátelům či známým.

Úterní zemětřesení nicméně nepocítili jen obyvatelé Chorvatska a okolních zemí, zaznamenali ho mimo jiné i lidé v Česku nebo na Slovensku. Zatímco pondělní otřesy u Jadranu měly sílu 5,1, ty úterní podle hlášení seismologů 6,3.

Záběry následků silného zemětřesení v Chorvatsku: