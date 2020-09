Schillerová prozradila plány: Mzdy zvyšovat nebudeme, cigarety zdraží

V posledních týdnech se mluví o zrušení superhrubé mzdy, které navrhla vláda. Proti se ozvala celá řada expertů včetně rozpočtové rady. Ministryně financí Alena Schillerová pro portál novinky.cz uvedla, že to považuje za pozitivní stimul do ekonomiky, je přesvědčena, že se zrušení projeví v dlouhodobém ekonomickém růstu.

"Samozřejmě propad to bude, neříkám, že ne, do veřejných rozpočtů propad bude zhruba 70 miliard, na státním rozpočtu se bavíme o 50 miliardách, ale z pohledu krátkodobého, ale i dlouhodobého ekonomického stimulu nám to naopak pomůže překonat tyto těžké roky a nedostane nás to do recese, což se notabene stalo v letech 2008, 2009 a následně 2011 a 2012, kdy se šlo úplně opačnou cestou," uvedla Schillerová v rozhovoru.

Zrušení superhrubé mzdy v příštích letech sníží příjmy státního rozpočtu. Tomu by dle Schillerové mohlo pomoci zvýšení zdanění u cigaret, balíček je v Poslanecké sněmovně a navrhuje zvýšení o pět procent v následujících třech letech.

"Zvažuji, že zvýšíme navrhovanou sazbu spotřební daně z tabáku ke kouření. Sekundárně s navýšením sazby tabáku ke kouření vzroste i odvozená sazba na zahřívané tabákové produkty," sdělila Schillerová.

Také se uvažuje o zvýšení daně z hazardních her. Bankovní daň zavést nechce.

Podle ministryně zřejmě mzdy státních zaměstnanců dál neporostou. "Neumím si to představit. Budu chtít tlačit na to, abychom růst mezd kompenzovali zrušením superhrubé mzdy, to je sedm procent hrubého, pět procent čistého. Myslím si, že v době krize to je ve veřejném sektoru dostatečné. Musíme vnímat i to, že nemůžeme pokračovat v rozevírání nůžek mezi veřejným a soukromým sektorem, protože očekáváme minimálně stagnaci růstu průměrné mzdy, jestli ne mírný pokles. To ovšem neplatí v případě učitelů. Těm jsme slíbili průměrný plat 45 tisíc korun v roce 2021 a to dodržíme," uvedla pro Právo.

Co se rozpočtu týče, Schillerová ho nechce stimulovat zvyšováním daní. Myslí si, že bychom někdy v roce 2028 mohli být na stejných číslech jako před šířením koronaviru.

Kvůli koronaviru byla pozastavena další vlna EET, podle ministryně ale od 1. ledna 2021 dojde ke kompletnímu spuštění a bude se to týkat dle jejích slov všech.

Také uvedla, že navrhne snížení spotřební daně z nafty o korunu, víc ale podpořit nechce. Pro rozpočet to bude znamenat výpadek kolem 4,5 miliardy. U benzínu se o tom zatím neuvažuje.