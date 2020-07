Na Kolínsku se srazily vlaky. Na místě jsou desítky zraněných

Mluvčí hasičů Petr Svoboda po 23. hodině z místa nehody hlásil, že se srazil osobní vlak s poštovním a že jsou do sebe soupravy zaklíněné. Přiletěl také třetí záchranářský vrtulník.

Do Českého Brodu vyrazily na pomoc také dvě posádky záchranářů z Prahy. Podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové k nehodě dorazily také dva vrtulníky. Stále probíhá třídění zraněných. "Záchranáři aktivovali traumatologický plán, podle kterého rozdělují lidi podle závažnosti zranění,“ dodala Poštová ve 23 hodin.

Nehoda byla ohlášená před desátou hodinou večer. Na místě zasahuje několik jednotek hasičů. "Je vyhlášený třetí stupeň poplachu. Podle prvotních informací jsou po nehodě desítky zraněných,“ řekla TN.cz mluvčí hasičů Vladimíra Kereková. Později upřesnila, že některá zranění jsou těžká a že k nehodě zamířil i tým poskytující posttraumatickou pomoc.



Podle webu Českých drah omezení vydrží minimálně do středeční páté hodiny ráno, už také vyjely náhradní autobusy. Podle dostupných informací havaroval vlak číslo Os 9359.

Kolegm ze ZZS SK jsme poslali na pomoc dv zchransk posdky, speciln vz Atego a tak posdku leteckch zchran. https://t.co/hojZoPbSto — ZZS HMP (@zzshmp) July 14, 2020

"Podle našich informací osobní vlak jedoucí z pražského Masarykova nádraží do Řečan nad Labem na příjezdu do stanice Český Brod narazil do stojícího nákladního vlaku," doplnil ve 22:30 mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

"Pražští hasiči na místo srážky vlaků u Českého Brodu vyslali speciální vyprošťovací kontejner a jedno družstvo hasičů jako výpomoc kolegům," uvedli metropolitní hasiči na twitteru krátce před 23. hodinou.

Vlaky se u Českého Brodu srazily týden poté, co při střetu dvou osobních vlaků u Perninku na Karlovarsku dva lidé zemřeli a dalších přibližně 25 se zranilo. Incident už vyšetřují policisté.