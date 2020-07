Po tragédii u Českého Brodu se vlaky zastavily, podívejte se na PŘEHLED OMEZENÍ

Při strašlivém vlakovém neštěstí u Českého Brodu zemřel nejméně jeden člověk, zahynul strojvedoucí osobního vlaku. Dalších 35 lidí se zranilo, čtyři lidé jsou zraněni vážně. Kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody budou omezení v dopravě trvat nejméně do středečního poledne.

Podle informačního portálu Českých drah se omezení na trati číslo 011 v úseku Úvaly a Český Brod týkají dálkové i regionální dopravy. Provoz na trati je přerušen nejméně do středečního poledne. Všechny vlaky jsou až do odvolání vedeny odklonem přes Lysou nad Labem – Nymburk hl. n..

Opatření pro vlaky ve směru PRAHA – KOLÍN:

Vlaky pravidelně zastavující ve stanici Praha Libeň a jedoucí odklonem přes Lysou nad Labem zastaví mimořádně pro výstup a nástup ve stanici Praha Vysočany.

Vlak R 883 jede z Prahy hl.n. odklonem přes Lysou nad Labem a je spojen do Velkého Oseku s vlakem R 941 (R 883 je v zadní části soupravy).

Vlak R 863 v úseku Praha hl.n. – Pardubice hl.n. NEJEDE, cestující použijí vlak EC 113 a v Pardubicích hl.n. si přestoupí do kmenové soupravy.

Vlak EC 273 jede spojen s vlakem Ex 121 do Velkého Oseku (Ex 121 v čele soupravy).

Vlak R 977 z Prahy Smíchova do Kolína NEJEDE.

Vlak R 975 jede z Prahy hl.n do Velkého Oseku spojen s R 921 (R 921 v čele soupravy).

Vlak EC 275 jede spojen s vlakem Ex 121(Ex 121 v čele soupravy).

Opatření pro vlaky ve směru KOLÍN – PRAHA:

Vlaky pravidelně zastavující ve stanici Praha Libeň a jedoucí odklonem přes Lysou nad Labem zastaví mimořádně pro výstup a nástup ve stanici Praha Vysočany.

Vlaky rj 576 a IC 518 pojedou z Pardubic hl.n. do Prahy hl.n. spojeny.

Vlak R 966 a R 876 pojedou spojeny z Velkého Oseku do Prahy.

Vlak R 964 z Kolína do Prahy hl.n. do Prahy Smíchova NEJEDE.

Opatření pro vlaky ve směru PRAHA – HRADEC KRÁLOVÉ:

Vlaky pravidelně zastavující ve stanici Praha Libeň a jedoucí odklonem přes Lysou nad Labem zastaví mimořádně pro výstup a nástup ve stanici Praha Vysočany.

R 941 jede spojen s vlakem R 883 do Velkého Oseku (R 941 je v čele soupravy).

Vlak R 921 jede spojen s vlakem R 975 do Velkého Oseku(R 921 v čele soupravy).

Vlak R 943 v úseku v úseku Praha hl.n.- Nymburk hl.n. NEJEDE.

Opatření pro vlaky ve směru HRADEC KRÁLOVÉ – PRAHA:

Vlaky pravidelně zastavující ve stanici Praha Libeň a jedoucí odklonem přes Lysou nad Labem zastaví mimořádně pro výstup a nástup ve stanici Praha Vysočany.

Vlak R 950 v úseku Nymburk hl.n. - Praha hl.n NEJEDE.

Provoz je přerušen také pro regionální dopravu. Vlaky linky S1 budou nahrazeny kyvadlovou náhradní autobusovou dopravou v úseku Úvaly - Český Brod a zpět.

Vlaky linky S7 nepojedou v úseku Úvaly - Český Brod a zpět.

Vlaky Sp v úseku Praha - Kutná Hora a zpět nepojedou.