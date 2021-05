Na Mladoboleslavsku pokousala doga malé dítě, letěl pro něj vrtulník

Středočeští záchranáři zasahovali v úterý odpoledne u nezletilého dítěte, které napadla doga. To bylo s vážným zraněním letecky transportováno do nemocnice.

"Pozemní posádka společně s leteckou záchrannou službou dnes zasahovala v obci Písková Lhota na Mladoboleslavsku. Na místě záchranáři ošetřili ošetřili nezletilé dítě, které bylo následně transportováno do Fakultní nemocnice v Motole," uvedla v úterý odpoledne pro TN.cz mluvčí záchranářů Petra Homolová.

Dítě mělo podle informací policie utrpět vážná poranění dolních končetin poté, co jej napadla doga. Momentálně však už není v ohrožení života. Policisté věk ani pohlaví dítěte sdělit nechtěli.

"Proč pes zaútočil, a jak k incidentu došlo, je i nadále v šetření," informovala policejní mluvčí Monika Schindlová.

Dítě napadené psem řešili 2. dubna také pražští záchranáři. Muž totiž neuhlídal při venčení na pražském Petříně svěřeného psa. Zvíře napadlo čtyřletého chlapce a vážně ho zranilo. Muž pak z místa odešel a přihlásil se až potom, co se viděl v televizi.

Týden na to řešili stejný případ i na Náchodsku. Teprve dvouletého chlapce tam také pokousal pes. Dítě zdravotníci kvůli vážnosti zranění uvedli do umělého spánku a letecky transportovali do nemocnice.

