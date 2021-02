Na procházku jen v katastru obce! Podívejte se, kam vás vláda pustí

Do práce kamkoliv, na nákup jen ve svém okrese a na procházku jen na území obce. Taková pravidla budou v České republice platit od pondělí 1. března. Češi by se tak o víkendu měli dobře podívat do mapy, aby jim v pondělí nehrozila pokuta.



Především omezení procházek na území obce vzbuzuje řadu otázek. Zatímco obyvatelé velkých měst mají k dispozici rozlehlé území, tak lidé žijící na vesnicích si budou muset dávat velký pozor, kam až si můžou jít zaběhat.



Nejpřesněji si mohou lidé najít území, na kterém se můžou následující tři týdny procházet, na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. V sekci nahlížení do katastru nemovitostí si mohou zadat svou obec a na mapě přesně uvidí jak hranice své obce, tak i okresu. Online formulář najdete zde.



To, že si lidé nejsou přesně jistí, kde jejich obec končí, dokládá obrovský nápor uživatelů, kteří na stránky v posledních dnech vstupují. Kvůli tomu mohou některé funkce dočasně nefungovat. "Z důvodu velkého nárůstu počtu přístupů do aplikace je dočasně vypnuto zobrazení náhledu mapy v informaci o nemovitosti. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení," visí na stránkách nyní.

Kromě studování mapy by Češi, kteří mají psa, měli o víkendu také spočítat, kam až mohou se svým mazlíčkem na procházku. Mezi 21. a 5. hodinou totiž mohou se psem jen do vzdálenosti 500 metrů od bydliště.

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí k cestování po České republice najdete v tomto článku. Jaké dokumenty potřebujete pro cestu mimo okres svého bydliště, se dozvíte v tomto článku.

Vláda přísná opatření oznámila v pátek večer na tiskové konferenci. Podívejte se: