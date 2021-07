Na Sázavě se převrátil raft. Na pomoc posádce plaval muž, ve vodě zemřel

U Českého Šternberku na Benešovsku se v úterý převrátil raft plný vodáků, část z nich byly děti. Z druhého raftu jim na pomoc skočil do vody muž. Ten byl později nalezený mrtvý.

Hasiči, záchranáři i policisté vyrazili na Sázavu k jezu u Českého Šternberku před úterním polednem. "Mělo dojít k převrácení jednoho raftu, kde mělo být pravděpodobně šest osob, a muž z druhého raftu pro tyto osoby, které se převrátily, skočil do vody. Po muži v současné době pátráme," popsala mluvčí policie Barbora Schneeweissová kolem 12:45. Kvůli pátrání po muži zamířili k jezu i potápěči z Prahy.

Pátrání po muži mělo smutný konec. Podle informací TN.cz bylo jeho tělo nalezeno o dva kilometry dál po proudu.

Na místo vyrazilo pět zdravotnických posádek včetně dvou vrtulníků. Podle záchranářů měly být na převráceném raftu převážně děti.

"Jednu ženu transportovala Letecká záchranná služba po resuscitaci do pražské fakultní nemocnie, druhou osobu letecky přepravili do jihlavské nemocnice ve stavu po tonutí," popsala mluvčí záchranářů Petra Homolová. Sanitky odvezli další čtyři zachráněné na pozorování do benešovské nemonice. Na celé vyjádření se můžete podívat ve videu: