Na summitu EU se objeví i Biden. Lídři budou řešit hlavně vakcíny

Důležitým bodem jednání je omezování vývozu vakcín mimo Evropskou unii. "Evropská unie je největším exportérem vakcín. Jen do Velké Británie od nás odešlo zhruba 10 milionů dávek, opačným směrem nepřišla žádná. Tady je třeba hovořit o reciprocitě a solidaritě," vysvětlil místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.

Restrikce by měly nejvíce zasáhnout Velkou Británii, která je dlouhodobě kritizuje. "Myslím, že blokování vakcín nebo jejich různých složek je necitlivé a může způsobit značnou dlouhodobou škodu. Takovéto kroky mohou způsobit to, že si firmy příště rozmyslí, kde budou investovat," varoval britský premiér Boris Johnson.

Lídři členských států by měli projednávat také nerovnoměrnou distribuci očkovacích látek v rámci EU. Na tu upozornila šestice států, jejichž představitelé se minulý týden sešli ve Vídni. "Například Malta má do konce června dostat na sto tisíc obyvatel zhruba třikrát více vakcín než Bulharsko," sdělil rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Při současné rychlosti očkování by Evropská unie mohla mít problém s naplněním svého cíle. Tím je proočkování 70 procent dospělých do konce léta letošního roku. Vakcínu zatím dostalo zhruba 13 procent obyvatel unie. Problémem je mimo jiné to, že výrobci nedodávají tolik dávek, kolik slíbili.