Na taneční soutěži kolabovaly dívky! Do nemocnice jich odvezli 7

Téměř 20 dětí zkolabovalo ve čtvrtek při taneční soutěži v Děčíně. Bylo to nejspíš kvůli selhání vzduchotechniky v hale. Mladí tanečníci upadali do bezvědomí a museli být převezeni do nemocnice. Soutěž pokračovala i v pátek a i tentokrát museli zdravotníci ošetřovat další děti.