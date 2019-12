Naháč v Praze blokoval dopravu. Hrál si na Tarzana s autobusem

Video umístil na twitter uživatel Sebastian Hykš, známý pod přezdívkou "nečum", který je také jeho autorem. Redakci TN.cz podrobně vysvětlil, za jakých okolností naháče natočil.



"Jel jsem z tréninku směr Kačerov domů, když v tom na autobusové zastávce Michelská nebo Hadovitá, už si nejsem jistý, náš autobus najednou zastavil. Tak jsme se všichni podívali ven a najednou jsme uviděli tohoto muže, jak stojí úplně nahý venku namáčknutý na autobuse. Tak jsem hned vytáhl mobil a začal jsem to natáčet. Víc jsem natočit bohužel nestihl a více podrobností o tom, co se tam stalo, taky nevím. Samotného by mě to zajímalo. Měl ruce za stěrači a nevypadal na to, že hodlá odejít po svých," řekl Sebastian.

Ze záznamu není zřejmé, jak dlouho muž před autobusem stojí a ani proč. Jeho odhodlání je ovšem v zimě, jaká ve čtvrtek panovala, přinejmenším obdivuhodné. Prozatím se nepodařilo zjistit, jestli byl muž "jen" opilý, nebo byly jeho motivy hlubšího charakteru a snažil se v Adamově rouše zastavit autobus například proto, aby pomohl životnímu prostředí.

Dopravní podnik hlavního města Prahy dle slov mluvčí Anety Řehkové byl o incidentu informován a aktuálně k němu zjišťuje informace. Městská policie byla o "případu" rovněž informována.

Podrobnosti dále zjišťujeme.