Nahradí lesníky? Drony vysadí 40 tisíc stromů měsíčně

Kde dříve hořely lesy, se teď drony vznášejí nad krajinou a střílejí semenné lusky do země. Společnost Flash Forest, plánuje tento měsíc využít své technologie k vysazení 40 000 stromů v oblasti severně od kanadského Toronta. Pro obnovu již vykácených lesů mohou drony pracovat rychleji a levněji než lidé, kteří sázejí pomocí lopaty. Technologie může v současnosti vysadit 10 000 až 20 000 semenných lusků denně, ručně by se vysadilo kolem 1 500 stromů za den. Do roku 2028 má spuštění za cíl vysadit miliardu stromů. Mapovací drony napřed prozkoumají oblast pomocí softwaru k identifikaci nejlepších míst pro rostlinu na základě půdy a stávajících rostlin. Dále roj dronů začne sázet semenné lusky zabalené v proprietární směsi. Semenné lusky jsou také určeny k ukládání vlhkosti, takže sazenice mohou přežít i po měsících sucha. Společnost plánuje také výsadbu stromů v Austrálii, Kolumbii, Malajsii a na Havaji. Věří, že technologie může pomoci světu dosáhnout cílů obnovit lesy a bojovat proti změně klimatu. A jak takové sázení stromů pomoci dronů vypadá, se podívejte ve videu.