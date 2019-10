"Najednou vjela do protisměru," popsala svědkyně tragické nehody

"Jela jsem od Mníšku směrem na Liberec. Najednou jsem viděla, jak osobní auto vjelo do protisměru. Vypadalo to, jako když chce předjíždět, ale z druhé strany jel popelářský vůz, do kterého řidička čelně narazila," popsala svědkyně, jejíž totožnost redakce zná, ale rozhodla se nezveřejnit. "Řidič popelářského vozu se snažil autu udělat místo a natlačil se ke svodidlům," dodala s tím, že srážce se však nedalo zabránit.

"Bylo to rána. Auto udělalo hodiny a narazilo do svodidel na druhé straně. Popelářské auto bylo neovladatelné a zastavilo tři metry za mnou. Byla jsem vlastně uvězněná mezi tou nehodou. Lidé pak začali kontaktovat složky IZS a podobně," popsala. "Volala jsem policii, záchranku volali další tři muži, kteří tam potom byli," popsala tragické chvíle žena.

Svědkové nehody prý vytáhli holčičku z auta a začali ji resuscitovat. "Věděli jsme, že další dítě a ta matka, už nemají tep," popsala s tím, že zatímco několik lidí bojovalo o život malé holčičky, ona se snažila klidnit řidiče popelářského vozu.





Tachometr v havarovaném osobním voze ukazoval 180 kilometrů za hodinu. "Tak strašnou rychlostí paní jet nemohla. Auta jela před ní i za ní. Řidič, který potom poskytoval i pomoc, jel 90. I já jsem za ní jela taky 90. Taková rychlost to být nemohla," dodala. Svědkyně, která se z otřesného zážitku snaží vzpamatovat, se rozhodla promluvit z jediného důvodu: "Doufám, že to aspoň jednomu z 10 lidí pomůže." Doufá, že tragická nehoda bude pro lidi varováním, aby dávali na silnici velký pozor.

K smutné události se na sociálních sítích vyjádřil i mladý muž, který bojoval o život holčičky. "Byl jsem svědkem nehody, přes snahy nás všech umřelo i druhé dítě, moc lituji otce a nepřeji nikomu zážitek, pocity, které jsem měl, ale dělali jsme vše, co jsme mohli. Toto je zážitek na celý život, lituji celé události. Opravdu jsme se všichni snažili," popsal. "Víte, když vynesete dítě z toho vozu, nemám slov…" reagoval muž, kterému ostatní lidé skládali respekt za jeho snahu o záchranu holčičky.

Tragická nehoda se stala v pátek odpoledne na silnici I. třídy č. 13 ve směru od Liberce na Mníšek. "V levotočivé zatáčce se střetlo osobní vozidlo s popelářským vozem," popsala ponehodě policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Kriminalisté se nyní snaží zjistit, jaké okolnosti tragédii předcházely.





Reportáž o tragické nehodě u Liberce: