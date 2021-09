Naše Česko nově moderuje uznávaný ekonom, vyzpovídá guvernéra ČNB

Ekonomická témata, která řeší snad každý. Ať už doma, v práci nebo s přáteli. Ta bude se svými hosty každý čtvrtek v 17:30 probírat ekonom Lukáš Kovanda na TN LIVE. "Budeme řešit témata jako zdražování ojetin, stavebnin, úrokové sazby, kurz koruny, když jedou lidi na dovolenou a tak podobně," popsal ekonom Lukáš Kovanda.

Pozvání do prvního dílu přijal guvernér České národní banky Jiří Rusnok. "Odborník na slovo vzatý, co se týče právě zdražování a inflace, a tématem bude tedy právě růst cen v ekonomice, ale také růst úrokových sazeb, protože to se pak týká hypoték," doplňuje Kovanda.

Kovanda působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Z TV Nova ho znáte z ekonomických reportáží, kde vystupoval coby respondent, teď se v pořadu Naše Česko ujme role moderátora. "Jsem ekonom, ne novinář, takže je to pro mě i velká výzva, protože s tím nemám zkušenost, ale doufám, že díky skvělému týmu TV Nova to všechno zvládneme," dodal ekonom.

Pozvání do dalších dílů přislíbili generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš nebo Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tak se nezapomeňte dívat. Pořad Naše Česko startuje už dnes v 17:30 na TN LIVE.