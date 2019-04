Následky způsobené očkováním? Stát na to vyhradí až 100 milionů

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha chce navrhovaný zákon pomoci snížit počet rodičů, kteří nenechávají očkovat své děti. "Zákon přináší záruky těm, kteří se obávají očkování, a já doufám, že také přispěje k větší míře proočkovanosti, která i v důsledku neexistence takové garance dlouhodobě klesá," uvedl Vojtěch.

Navrhovaná právní úprava vychází z předpokladu, že pokud chce stát budovat kolektivní imunitu obyvatel a bránit šíření infekčních nemocí, musí na sebe vzít i případnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví. "Napravujeme velký dluh státu vůči občanům. Takový zákon měl být přijat již dávno. Jsem velmi rád, že většina poslanců návrh podpořila," uvedl ministr Vojtěch.

Žádost rodičů postiženého dítěte by podle předlohy následně posuzovalo právě ministerstvo zdravotnictví. Poškozený, případně jeho zákonný zástupce, ji může podat do tří let od doby, kdy vznikla újma. Náhradu za majetkovou i nemajetkovou újmu by pak vyplácelo do půl roku od doručení žádosti, a to za předpokladu, že by pochybil buď očkující lékař, nebo výrobce vakcíny.

Maximální výši finančního odškodnění návrh nestanovil. Podle odborníků by se však odškodnění mohlo týkat méně než deseti případů ročně. Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že by celková výše odškodnění nepřesáhla 100 milionů korun ročně.

Výše odškodného bude individuální, posuzovat se bude od míry zdravotní újmy. Návrh zákona v následujících dnech zamíří k projednávání do zdravotního výboru Poslanecké sněmovny.