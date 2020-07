Návrat dětí do škol se blíží, takhle do vyučování promluví koronavirus

Koronavirus v březnu uzavřel vzdělávací instituce a pro řadu rodičů dětí navštěvujících základní školy to byla velká komplikace. Podle aktuálního plánu ministerstva školství, v jehož čele stojí Robert Plaga (ANO), by ale ratolesti měly usednout do lavic standardně v úterý 1. září.

Je rozhodnuto i tom, jak budou vypadat vyučování v prvních týdnech. "Vzdělávací obsah bude nutné vzhledem k délce distančního vzdělávání a jeho specifikům

přeplánovat. Pro všechny ročníky a předměty pro školní rok 2020/2021 je třeba provést úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu," uvádí ministerstvo v organizačním dokumentu.

U předmětů jako český jazyk a literatura, cizích jazyků, matematiky nebo odborných předmětů to znamená, že co žáci nestihli během domácího vzdělávání, budou muset dohnat v průběhu nového školního roku.

Ostatní předměty se nebudou dohánět kompletně, ale učitelé by měli žákům předat pouze hlavní informace o probíraných látkách. Předměty výchovného charakteru, které se nedaly vyučovat dálkově, se dohánět nebudou vůbec.

"Začátek školního roku 2020/2021 by měl být věnován především zjišťování individuální úrovně dosažených výstupů u jednotlivých žáků a tomu následně přizpůsobeným souhrnům, opakováním a individuálně zaměřeným procvičováním," doporučuje Plagův resort.

O bezpečnostních opatřeních z hygienického hlediska se zatím definitivně nerozhodlo. "Ministerstvo školství zůstává v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology. Jejich doporučeními se budeme řídit," řekl TN.cz mluvčí resortu školství Ondřej Macura s tím, že záležet bude na vývoji epidemiologické situace v druhé polovině srpna.





"Aby byl dostatek času se připravit, chceme do škol v průběhu srpna rozeslat aktualizované manuály k tomu, jak by mohl začátek školního roku z hlediska hygieny probíhat," dodal Macura. Zda se děti do lavic vrátí v rouškách, nebo bez nich, zatím nikdo neví. Podle současných rozvolněných pravidel by je ale mít nemusely.

V úterý 1. září začíná školní rok také na všech středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Vyšší odborné školy a vysoké školy mají vlastní harmonogramy.

Celý organizační plán školního roku 2020/2021 si můžete přečíst tady:

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 [pdf]