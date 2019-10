Návštěva muzea ženě změnila život. Kamera ukázala, že má rakovinu

Bal Gillová z anglického města Slough si s rodinou udělala výlet do skotského Edinburghu. "Byli jsme na hradě a cestou dolů jsme si všimli muzea. Když jsme procházeli jednotlivá patra, viděli jsme, že nás zabírá termokamera," popsala Bal pro portál BBC.

Spolu se svými dvěma dětmi začala Britka mávat rukama a různě pohybovat, aby se měnily i záběry z termokamery. Po několika vteřinách si všimla, že levé ňadro má o něco teplejší než to pravé. "Vyfotila jsem si to a pak jsme pokračovali a užili si zbytek muzea," dodala.

Až doma, když se probírala fotkami, zaujal Bal barevný snímek jejího těla. Na internetu začala hledat, co by mohla jiná teplota jednoho jejího prsa znamenat. Našla několik článků, které popisovaly zjišťování rakoviny pomocí termovizních kamer.

Bal okamžitě zamířila ke svému lékaři. Vyšetření ukázala, že termokamera se nemýlila. 41letá Angličanka měla rakovinu prsu v počáteční fázi. Od té doby podstoupila dvě oparace včetně mastektomie. Chemoterapii ani ozařování nebude muset podstoupit.

"Chci jen poděkovat, protože bez té kamery bych to nikdy nezjistila. Vím, že to není účel té kamery, ale pro mě to byla opravdu návštěva, která mi změnila život," prohlásila Bal.