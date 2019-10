Návyky kuřáků se mění! Stále víc Čechů užívá alternativní výrobky

Alternativy tradičních tabákových výrobků si poměrně rychle našly místo mezi českými spotřebiteli a dobývají český trh. Jak ukázal aktuální průzkum agentury IPSOS, nejvyšší znalost i zkušenost zaznamenaly e-cigarety a zahřívaný tabák, naopak nikotinové sáčky si své místo na trhu teprve hledají.

Tabákový trh se v posledních letech výrazně mění. Jakou mají Češi zkušenost s alternativními tabákovými výrobky, zjišťoval průzkum agentury IPSOS. Z výsledků průzkumu vyplývá, že e-cigarety, které jsou na trhu nejdelší dobu, zná 93 % dotazovaných kuřáků, resp. 61 % je i vyzkoušelo. Následuje je zahřívaný tabák (glo / iqos), o kterém slyšelo 86 % a 50 % respondentů jej vyzkoušelo. Třetí příčka patří žvýkacímu tabáku, kde se znalost pohybuje okolo 85 %, avšak přímou zkušenost s ním má jen 21 % dotazovaných, a to častěji muži než ženy. Všeobecně je znalost tabákových alternativ větší u mladších lidí do 35 let s vyšším vzděláním.

"Poměrně vysoká znalost kategorie zahřívaného tabáku mezi českými kuřáky, ale hlavně jejich přímá zkušenost s ním, je pro nás povzbudivá. Potvrzuje, že čeští spotřebitelé jsou velmi otevřeni novinkám a mají o alternativy tohoto typu velký zájem. Před dvěma lety tyto produkty v Česku nikdo nepoužíval, dnes mají 160 tisíc loajálních pravidelných uživatelů. Očekáváme, že během následujících pěti let se k novým kategoriím produktů přesune 20 procent konzumentů,“ uvedl k aktuálním datům Tomáš Tesař, manažer komunikace British American Tobacco.

Na českém trhu se nedávno objevila i další forma prostředku užívání nikotinu. Jde o nikotinové sáčky LYFT, které vycházejí z tradice švédského snusu, ale na rozdíl od něj tato novinka neobsahuje tabák. LYFT kromě nikotinu obsahuje vodu, eukalyptus, celulózová vlákna z borovice, aromatické látky a sladidla. Ačkoli se na českém trhu novinka LYFT teprve rozkoukává, překvapivě její znalost prokázalo v průzkumu 40 % dotazovaných, přímo ji pak vyzkoušelo 11 % z nich.





Průzkum agentury IPSOS probíhal v průběhu října 2019 na reprezentativním vzorku 521 respondentů.