Nebe v Austrálii osvítila zelená záře. Vědci tápou, co byla ohnivá koule zač

Tajemná ohnivá koule zbarvená do zelena, která proletěla oblohou v Austrálii, způsobila mezi místními lidmi poprask. Ani odborníci si nejsou jisti původem tělesa, které ozářilo noční oblohu. Jednalo se podle nich pravděpodobně o přírodní úkaz.

Záhadná ohnivá koule se objevila v časných ranních hodinách na obloze nad Austrálií. Zpozorovali ji lidé v regionu Pilbara, který se nachází na severu Západní Austrálie. Letící předmět je zanechal v úžasu, a to především kvůli své neobvyklé zářivě zelené barvě.

Okamžitě se začalo spekulovat, co bylo těleso zač. Podle některých se mohlo jednat o pozůstatky rakety, která byla nedávno vypuštěna do vesmíru. Objevily se i názory o návštěvě mimozemšťanů. Odborníci se ale podle zpravodajského webu ABC.net.au shodují, že se pravděpodobně jednalo o přírodní úkaz.

Co bylo těleso přesně zač a jaký je jeho původ, je však i pro ně záhadou. "Lidé zde zachytili něco velmi zvláštního," prohlásil Glen Nagle z australského výzkumného ústavu, který je součástí NASA. Podle Renae Sayersové z Curtinovy univerzity se úkaz lišil od normálních úlomků vesmírných těles, které se běžně dostávají do zemské atmosféry.

"Může to být kosmický odpad nebo tečný meteorid," řekla. Tečný meteorid je těleso, které vstoupí do atmosféry Země, ale nedopadne na zem. Místo toho jí proletí a poté se dostane zpět do mezihvězdného prostoru. Výrazná zelenomodrá barva podle Nagleho naznačuje, že těleso obsahovalo hodně železa.

Někteří odborníci ale zastávají jiný názor. Podle Ellie Sansomové z Curtinovy univerzity to byl zřejmě asteroid nebo meteorit, protože příliš neblikal a byl velmi jasný. Domnívá se, že dopadl do australského vnitrozemí. Vydat se ho hledat do pusté skalnaté krajiny Pilbary ale neplánuje. "Je tvořená podobným materiálem jako meteority," vysvětluje.