Nebezpečný plevel dostal muže do nemocnice, hojně roste i v Česku

Plevel bolševník velkolepý způsobil 40letému Paulu McGeachinovi vážné popáleniny, které vyústily až v puchýře a Skot tak nebyl schopen kvůli bolesti ani chodit, informuje Mirror.



Bolševník přitom není rostlinou vyskytující se pouze na Britských ostrovech. Tento plevel, který se do Evropy rozšířil z Kavkazu, můžeme hojně nalézt i v Česku. Krom toho, že hubí jinou vegetaci, tak může lidem právě způsobit i velmi bolestivá zranění.



V Česku se vyskytuje především v místech, kde je dostatek vody a živin. Setkat se s ním můžeme podél cest, na opuštěných loukách, v příkopech či okrajích lesů a vodních toků. Plevel je velmi invazivní a často vytlačuje z přírody domácí odrůdy rostlin.

Popáleniny způsobené bolševníkem:

