Nechali byste se očkovat proti koronaviru? Řada lidí by vakcínu odmítla

S nástupem pandemie začali vědci hledat vakcínu, která má zabránit šíření koronaviru. Mnoho lidí, kteří prošli standardní vakcinací, hovoří podle CNN o tom, že by se očkovat zatím nenechalo. On-line hlasování v USA ukázalo, že by se 49 % dospělých nechalo očkovat, 20 % je proti, 31 % lidí neví. Výzkum v Británii dopadl pro očkování o něco lépe.

Bývalá zdravotní sestra Susan Baileyová je plně očkovaná, co se ale týče vakcíny proti novému koronaviru, je zatím skeptická.

"Nejsem proti očkování. Moje děti jsou očkované proti všemu, ale vakcínu proti Covidu bych si teď nevzala," uvedla pro CNN.

Podle ní je třeba delší čas k tomu, aby se vakcína mohla pořádně otestovat, je důležité znát veškeré účinky vakcíny. "Pro mě je moc brzy, chtělo by to tak 18 měsíců," doplnila

Podobný názor mělo podle agentury AP v květnu 20 % dotazovaných Američanů, 31 % lidí zatím neví, jestli by se očkovat nechalo, naopak 49 % dotazovaných by očkování podstoupilo.

Výzkumy ukazují, že jsou vakcíny obecně bezpečné, podle CNN jsou nejúčinější formou boje proti některým nemocem. Podle jednoho z předních epidemiologů USA dokotora Anthonyho Fauciho by hromadná vakcinace mohla zcela ukončit pandemii, následná imunita by pak zabránila návratu nemoci.

Podle průzkumu společnosti Ipsos Mori a londýnské King's College by se 53 % dotazovaných nechalo očkovat, kdyby byla vakcína k dispozici, dalších 20 % dotazovaných by o tom silně uvažovalo. 16 % dotazovaných by naopak o očkování neuvažovalo.