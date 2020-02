Nechce vám obchod vrátit peníze? Takhle se proti tomu můžete bránit!

Po odvysílání reportáže o tom, na co mají zákazníci právo při vracení a hlavně reklamaci zboží, se televizi Nova ozvalo několik diváků se špatnou zkušeností. Prodejci jim u uznané reklamace vnutili kompenzaci v podobě takzvané dárkové karty nebo poukázky na jiné zboží od stejné firmy. Jenže podle odborníků je to protiprávní - a lidé mají právo trvat na vrácení peněz.

Reklamace uznána - to je věta, při které řadě lidí spadne kámen ze srdce. Obchodníci podle odborníků mohou nabídnout tři řešení. "Jednak je to výměna věci za novou, oprava, anebo vrácení peněz. To jsou nároky, které vyplývají ze zákona," vysvětluje právník Pavel Kolesár.

Jenže někteří prodejci začali využívat nevědomosti zákazníků a přidali k zákonným řešením další - takzvanou dárkovou kartu anebo voucher. "Rozbily se mi boty, reklamaci mi uznali a chtěl jsem vrátit peníze. Jenže v obuvi mi řekli, že mi peníze nevrátí, ale připíšou mi body na jejich dárkovou kartu," postěžoval si pan Martin.

"Rozhodně není možné to vadné zboží kompenzovat nějakými naturáliemi jako například dobíjením karet nebo vnucováním úplně jiného zboží. To bych považoval za naprosto protiprávní," má jasno právník Jan Černý.

"Pokud by se rozhodl zákazník, že bude požadovat vrácení peněz a nebylo by mu vyhověno, doporučuji podat podnět na Českou obchodní inspekci," radí lidem Kolesár. Ta by se sporem měla dokázat pomoci.

"Pokud obchod zákazníkovi neposkytl nový výrobek, ani nemá možnost výrobek opravit, tak zpravidla se bere za fakt, že by měl vrátit peníze," vysvětluje mluvčí obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Pokud situaci nevyřeší ani Česká obchodní inspekce, další možností je soud.

Právník Pavel Kraus radil spotřebitelům, jak se hájit u soudu: