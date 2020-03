Nechtějte být dokonalá

O: Co je podle vás důležité pro to, aby ženy byly úspěšné a zároveň spokojené?

M: Netlačit je do toho, aby si musely vybrat, jestli se mají vdát, mít děti, nebo pracovat. Můžete najít cestu, jak dělat obojí tak, aby vám to vyhovovalo a není potřeba spěchat. Žádný dokonalý model neexistuje. Buďme realistické. Něco mohu udělat hned, něco odložit na později. Promyslete si, v čem jste ochotné udělat kompromis, a v čem ne.

Doporučuji, a je to moje bolestná zkušenost - nepokoušejte se být stoprocentní ve všech rolích, protože to nefunguje. Tedy pokud se nechcete úplně vyčerpat. Je dobré vědět, že ve všem nemůžete být perfektní. Dělejte vše, jak to jen nejlépe dokážete a postupně si najděte to správné nastavení pro vás. A řekněte si o podporu, nedělejte všechno sama. Vždy jsem se snažila mít kolem sebe lidi, na které se mohu spolehnout, v práci i doma. Dívejte se na vaši situaci jako na časové etapy, které se mění. Někdy třeba musíte něco obětovat, může to být v určitém období i finančně náročnější, ale když se podíváte na svoji životní a profesní cestu jako na celý obraz, budou vám jednotlivé díly zapadat do sebe.

Mám takové cvičení. Říká se tomu Květ života. Nakreslím si květinu a každý její okvětní lístek představuje nějakou pro mě důležitou oblast - rodinu, práci, přátele… A pak se dívám, kolik času jsem schopná každé z těchto oblastí dát. Když vidím, že se mi na některou času nedostává, je to dobrá reflexe. Často se takto zastavím a zamyslím a je dobré to probrat třeba i s mentorem, koučem nebo kamarádkou. Pokud se totiž nestarám sama o sebe, nedokážu se postarat ani o druhé.



O: Myslíte si tedy, že je pro ženy důležité, aby měly mentorku, podporovatele, prostě někoho, kdo je na té profesní cestě podpoří?

M: Rozhodně. Vždycky jsem měla někoho, kdo mě podporoval a jsem za to vděčná. Potřebujeme někoho, kdo nám nabídne jiný pohled. Někdy i jednoduchá věta může hodně změnit. Já jsem se bála přijít do jiného stavu, když mi můj předchozí zaměstnavatel právě nabídl povýšení. Bylo pro mě nesmírně důležité slyšet od někoho, kdo mi věří, že je to v pořádku, že si nemusím vybírat a mohu zvládnout obojí.

Já jsem samozřejmě věděla, že těhotenství není nemoc a že můj mozek pořád funguje, ale je důležité, že je tu někdo, kdo si myslí, že i když jste na mateřské, budete vítaná zpět ve své profesi, počítá s vámi a vaším přínosem a podpoří vás ve vašem růstu po návratu do práce.

O: A jak pomáháte ženám vy sama, ve vaší firmě?

M: Pro mě je hodně důležité se ženami v IKEA mluvit. Chci jim vytvořit takové podmínky, aby nemusely dělat kompromis mezi snahou být dobrým rodičem a profesionálem. Já jsem velmi otevřený člověk, každý za mnou může přijít a probrat se mnou, co potřebuje nebo mi napřímo poslat mail. Nemám ani žádnou vlastní kancelář. Sedím různě mezi kolegy. Hodně také jezdím na návštěvy do našich obchodních domů a povídám si s lidmi. Společně snídáme a řešíme různé věci, často právě slaďování osobního a pracovního života.

Věnujeme pozornost i tomu, v jaké etapě života se lidé nacházejí a podle toho využíváme všechny možnosti a příležitosti, které nám tato různorodost dává. Jsem ráda, že v IKEA nenabíráme lidi podle toho, co mají v životopise, ale podle toho, kým skutečně jsou. Jaké jsou jejich hodnoty, dovednosti a motivace. To je to, co nás doopravdy zajímá. Věříme, že každý přináší něco jedinečného a že se tak vzájemně doplňujeme. Když vezmete do týmu jen mileniály, bude vám něco chybět. Krása je v tom namíchat mileniály a zkušené lidí, kteří už mají něco za sebou. Pestré týmy jsou nejlepší.

Víte, já jsem z úplně obyčejné rodiny. Neabsolvovala jsem žádné drahé soukromé školy. Chci ukazovat, že každá žena může žít svůj sen a žít podle svých ambicí. Často a ráda opakuji, že není fér obviňovat ženy, když chtějí pracovat a zároveň být matkami, není fér žádat je, aby volily jedno, nebo druhé. Mým úkolem je vytvořit jim takové podmínky, aby zvládly obojí.

O: IKEA je považována za lídra, pokud jde o rovnost mužů a žen. Co z toho má?

M: Jsem ráda, že pracuji v IKEA, protože rovnost příležitostí a to, že si vážíme rozdílnosti, je součástí našeho DNA. Je to způsob, jakým u nás myslíme a jak pracujeme. Naše vize se naprosto mimořádně zaměřuje na lidi. Lidé jsou středobodem všeho, co děláme, a děláme to už skoro 80 let. Jako lidské bytosti neustále usilujeme o vyrovnaný život. A rovnováha, ať už jde o zastoupení mužů a žen, nebo třeba věku, přináší výsledky, je to dobré pro byznys.

To, co ženy přinášejí, jak pracují, jak přemýšlejí, to není méně, nebo více, než jak to dělají muži. To je komplementární, doplňující. Ztratíme-li toto doplňování se, ztrácíme krásu a sílu. My vidíme, že když dáváme rovné příležitosti, vrací se nám to v dovednostech, výkonu a motivaci. Ženy jsou mimořádně výkonné. Jsou schopné dělat několik věcí najednou. Jsou velmi pečující, protože to je jejich přirozenost, mají potřebu být organizované a strukturované a mají vysokou emoční inteligenci. Dokáží dobře vybalancovat to, jak používat současně hlavu i srdce, protože tak dostanete nejlepší výsledky.

Čím víc se budeme snažit, abychom byli stejní, tím méně budeme efektivní. Každý přináší něco jedinečného, ať už jde o různost pohlaví, dovedností, věku, zázemí, zkušeností, náboženství, sexuální orientace nebo národnosti. Já sama jsem Francouzka, ovšem s jiným kulturním zázemím, v mém týmu jsou Češi, Slováci, Řekové, Italové, Číňané. V Česku, Maďarsku a na Slovensku máme 35 národností a jsme na to pyšní. Jít vpřed znamená otevřít se různorodosti.

O: Ženy v udržitelném byznysu jsou letos tématem konference Equal Pay Day. Jak k tématu udržitelnosti přistupujete v IKEA. Kde to může mít reálný vliv?

M: Máme jasnou strategii pokud jde o rovnost, diverzitu a inkluzi. Jsem hrdá na to, že IKEA má nulový rozdíl mezi platy mužů a žen na stejných pozicích. Radost mi dělá i to, že ve vedení našich obchodních domů v České republice, v Maďarsku a na Slovensku máme 45 % žen. Ale nejde jenom o čísla. Je pro nás důležité věnovat se vytváření rovnocenných příležitostí pro všechny.

Proč bychom nemohli mít kompetentní ženu na manažerské pozici na částečný úvazek, když zrovna čeká dítě nebo se vrací po rodičovské dovolené a přeje si to takto udělat? Nechceme ženy zanechat v nějaké škatulce „Zapomnění“ jen proto, že jsou zrovna na mateřské. Proto máme firemní benefity pro zaměstnance na rodičovské dovolené téměř stejné jako ty pro pracující. Rovné příležitosti, částečné úvazky, rovné platy, začleňování různých lidí - to je to důležité. Rovnost a diverzita jsou pro nás významnou součástí toho, jak děláme byznys a také proto si stanovujeme konkrétní cíle, které průběžně vyhodnocujeme.

O: Jste matkou tří dcer, jaký příklad jim chcete dát?

M: Tuto otázku jsem si často kladla. Myslím, že jsem se, jako mnoho dalších žen, cítívala provinile, protože nejde být ve všem dokonalá. A přesně o to jde. Přestat se sebeobviňováním a říci si, že vše, co momentálně dělám, dělám tím nejlepším možným způsobem.

Mívala jsem pocit, že bych měla trávit více času doma, se svými dětmi, že možná nejsem dobrá matka, a že to není v pořádku. Pak jsem byla na dlouhé, téměř roční, mateřské dovolené a nakonec jsem také nebyla nejlepší matka, protože jsem byla často unavená a dělala jsem spoustu věcí, které mi hodně zatěžovaly hlavu.

Přemýšlela jsem o tom, co je to, co bych chtěla říci svým dětem. Co by měly vidět u své mámy, když vyrůstají. A rozhodla jsem se, že jim chci ukázat opravdový život. Je stále těžší zůstávat doma, žít pouze z jednoho platu. Nemyslím si, že je pro ženy dobré, aby se zaměřily pouze na rodinu a domov. Nepřipraví je to na různé věci, které se v životě mohou stát. Chci své děti připravit na to, že se může přihodit ledacos. Jde o to vybavit je do života nástroji, které jim umožní volbu a také to, aby byly schopné přizpůsobit se různým okolnostem. Chci, aby rozuměly tomu, že v životě je potřeba se neustále učit a pracovat na sobě. Chci, aby pochopily, že je v pořádku být matkou a zároveň mít profesní život.

Také jsem si uvědomila, že je musím naučit, že se v životě opakovaně potkáváme a také se loučíme. Je potřeba, aby věděly, že se musíme na chvíli rozdělit, když odjíždím na služební cestu. Tak to v životě je.

A je tu ještě jeden důležitý aspekt, kterému jsem se naučila. Při práci v různých zemích jsem je vedla k tomu, aby se adaptovaly na různá prostředí, protože je vlastně velmi vzácné, že se narodíte v jedné zemi a strávíte tam celý život. Může se to stát, ale také to může být úplně jinak. Takže - naučit se jak se přizpůsobit různým okolnostem, lidem kolem sebe a být tomu otevření - to je ta největší hodnota, kterou jim dnes mohu dát.

