Nejdřív tropy, pak udeří silné bouřky. ČHMÚ vydal předběžné varování

#pocasi Zatek tdne bude hork, u dnes se teploty dostanou pes 30 C, ztra mohou na Morav dosahovat tm k 35 C. Pliv teplho vzduchu ukon studen fronta a krom ochlazen pinese i bouky. Nejsilnj bouky doraz pravdpodobn ztra veer do ech. pic.twitter.com/vOKifELJCQ