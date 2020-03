Nejezděte na chaty, roznesete nákazu, žádal Prymula. Lidé neposlechli

Například oblíbená chatová oblast nedaleko hradu Střekov v Ústí nad Labem. Na začátku jara je tady za normální situace čilý ruch při úpravě zahrádek. Teď se tady ale prohání jen vítr. Celá oblast teď připomíná město duchů, chatová kolonie je uzamčená, není tady ani noha.

Na Kvildě na Šumavě mají opačný problém, sem se před karanténou stahují obyvatelé velkých měst. A místní z toho nadšením příliš neoplývají.

“Jsem naštvanej, zrovna u nás v bytovce, včera v noci přijeli. To by neměli, je zákaz, tak by měli být doma. Když mají bydliště v Praze, tak ať sú v Praze," zaznělo v naší anketě mezi místními. “Když to není akutní, tak se doporučuje taky, aby sem nejezdili, aby sem nepřivezli nějakou nemoc. Je to zodpovědnost lidí," dodal další respondent.

Před cestami na chaty a chalupy přitom úřady varovaly. Lidé by si prý karanténu neměli plést s dovolenou. Aby zabránili nájezdu turistů, uzavřeli například na Modravě parkoviště.

"Aby se nestýkali s místním obyvatelstvem, protože nechceme opravdu zavléci toto onemocnění tam, kde není. A pokud mají tu potřebu, tak by měli zůstat ve svých zařízeních, ve svých domech a chatách," dodal epidemiolog Roman Prymula.

Podle Prymuly bychom epidemii mohli zabrzdit u počtu 8500 nakažených, pokud budeme dodržovat potřebná pravidla:

Pod náporem turistů se ocitl také Moravský kras, tam prý třeba včera zamířil až dvojnásobek turistů ve srovnání s obdobím před pár dny.