Nejlepší nemocnice Česka za rok 2019 je ve Strakonicích. POŘADÍ

Healt Care Institut provedl od 1. února do 31. srpna 2019 celostátní projekt Nemocnice ČR 2019, ve kterém hodnotil především bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, zaměstnanců nemocnic, hospitalizovaných pacientů a finanční zdraví nemocnic. Institut oslovil celkem 154 českých nemocnic s akutními lůžky.

V oblasti důvěry hospitalizovaných pacientů v daném zařízení zvítězila Fakultní nemocnice v Motole. Druhé místo obsadila Karvinská hornická nemocnice a třetí Vítkovická nemocnice. Dobrou organizaci a rychlé přijetí pacienta má opět nemocnice v Motole, stravu si pak pacienti užívají v Karvinské hornické nemocnici.

Co se týče ambulantních pacientů, nejkratší dobu na vstup do ordinace má podle projektu Oblastní nemocnice Náchod, nejútulnější čekárnu si připravila Domažlická nemocnice, která zvítězila i v přístupu lékaře k pacientovi.

Absolutním vítězem projektu se stala Nemocnice Strakonice. Za ní se umístila Vojenská nemocnice Olomouc, dále Úrazová nemocnice v Brně, Karvinská hornická nemocnice a na pátém místě skončila Nemocnice Písek.

Nejlepší nemocnice ČR 2019

Institut se také dotázal 6 806 zaměstnanců na to, jak jsou ve své práci spokojeni. 62 % z nich hlasovalo prostřednictvím dotazníku, dalších 38 % na webu. Oblast byla rozdělena do dvou kategorií, a to fakultní nemocnice a nemocnice. V první kategorii zvítězila Fakultní nemocnice Brno, ve druhé pak Nemocnice Strakonice. Na celkový přehled vítězů se podívejte zde.

V tiskové zprávě Institut uvedl, že budou výstupy z projektu poskytnuty manažerům nemocnic. Ti pak budou moci zkvalitnit zdravotní péči v České republice. A hodnocení nemocnic je v plánu i na příští rok. "Pokračování projektu "Nemocnice ČR 2020" bude probíhat od 1. února do 31. srpna 2020," napsal Health Care Institute.