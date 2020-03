Nejlepší recepty bez droždí? Vykouzlíte chleba, housky i mazanec

Nechce se vám chodit denně do obchodů a riskovat nákazu, jenže na čerstvé pečivo má rodina chuť? Připravte si ho doma. S našimi recepty v kuchyni nestrávíte zbytečně dlouhou dobu a obejdete se i bez nyní nedostatkového droždí.

Místo droždí můžete v receptech vyzkoušet sodu nebo kypřící prášek, dobře ale poslouží i zakysané mléčné výrobky, jako jsou jogurty, kefír, zákys nebo podmáslí – v případě potřeby je trochu nařeďte mlékem pro správnou konzistenci těsta. Snadno vykouzlíte pečivo sladké, slané, plněné, ale třeba i tradiční velikonoční mazanec.





Chléb bez droždí

Suroviny:



300 g hladké mouky (300 g hladká + 150 g celozrnná)

150 g celozrnné mouky

400 ml podmáslí

1 lžička jedlé sody

2 lžičky soli

1 lžička kmínu



Postup:



Troubu předehřejte na 220 °C.

V míse smíchejte sypké ingredience, tedy mouku, sodu, sůl a kmín. Přidejte podmáslí, případně nařeďte trochu mlékem, aby vám vzniklo hrubé těsto.

Vyklopte těsto na pomoučený vál a prohněťte, aby se suroviny pěkně propojily. Vytvarujte pěkný bochník.

Plech vystelte pečícím papírem, bochník na něj přeneste a nařízněte v jeho středu asi centimetr hluboký kříž. Nelekněte se, pokud se vám bude bochník zdát nízký, v troubě díky sodě nakyne. Ideální výška je 3 až 5 centimetrů.

Pečte v předehřáté troubě na 220 °C asi dvacet minut, pak stáhněte na 200 °C a dopékejte dalších dvacet minut. Krájejte až úplně vychladlý.

Rychlé chlebové placky jen ze tří ingrediencí (8 kusů)



Suroviny:



350 g hladké mouky

200 ml horké vody

2 polévkové lžíce rostlinného oleje



Postup:



Smíchejte všechny tři ingredience v pevné těsto. Na pomoučeném válu ho dobře promněte, pak vraťte do mísy, zakryjte utěrkou a nechte dvacet až třicet minut odpočinout v chladu. Můžete ho rozdělit rovnou na osminky, aby se těsto lépe rozleželo.

Pokud jste těsto nechávali v celku, po odležení ho rozdělte na osminky, každou z nich pomocí válečku rozválejte na tenkou placku.

Rozpalte pánev a nasucho na mírném plameni placky opékejte z obou stran.

Placky se mají při pečení tendenci nafukovat, toho můžete využít. Než splasknou, opatrně je rozřízněte a vytvořte chlebovou kapsu. Tu můžete plnit podobně jako pita chleba, masem, zeleninou, smetanovým sýrem, na co zrovna budete mít chuť.



Nadýchané rohlíky (8 kusů)



Suroviny:



250 g hladké mouky

1 balení prášku do pečiva

50 ml rostlinného oleje

50 ml mléka

125 g sýru Philadephia (nebo jiného smetanového sýru)

2 vejce

1 polévková lžíce soli

pepř

na posypání dle chuti: hrubozrnná sůl, semínka, celý kmín



Postup:



Rozbijte si vejce, z jednoho si dejte stranou žloutek, ten nepřijde do těsta, ale později ho využijete na potření. V míse smíchejte mouku, sůl a prášek do pečiva, přidejte mléko, olej a vejce, dobře promíchejte. Jemně vpracujte smetanový sýr a uhněťte těsto.

Na pomoučeném válu těsto vyválejte do tvaru tenkého hada. Rozkrájejte ho pomocí nože na osminky.

Každý díl ještě trochu rozválejte, tloušťka by měla být jen několik milimetrů. Hada zatočte do tvaru rohlíku a přeneste na plech vyložený pečícím papírem.

Vyšlehejte vaječný žloutek se špetkou pepře a soli a rohlíky bohatě potřete. Dle chuti posypejte kmínem nebo semínky.



Housky jako z krámu (8 kusů)



Suroviny:



400 g hladké mouky

400 g cottage sýra

1 balení prášku do pečiva

2 vejce

Půl lžičky soli

Půl lžičky kmínu

Na posypání dle chuti: hrubá sůl, semínka, mák



Postup:

Rozbijte si vejce, z jednoho si dejte stranou žloutek, ten nepřijde do těsta, ale později ho využijete na potření.

V míse smíchejte mouku, sůl, kmín a prášek do pečiva. Přidejte vajíčka a cottage sýr. Vypracujte v hladké těsto. Na pomoučeném válu ho rozdělte na osminky a vypracujte drobné bochánky. Ty dávejte na plech vyložený pečícím papírem.

Rukou bochánky na plechu trochu splácněte a ve středu nožem nařízněte drobný kříž, budou se lépe propékat. Potřete rozkvedlaným vajíčkem a dle chuti posypte semínky.

Pečte v předehřáté troubě na 175 °C asi dvacet minut.





Máte houstičky raději zapletené? Podívejte se na návod ve videu:

Voňavé loupáčky (6 kousků)



Suroviny:



500 g hladké mouky

50 g cukru krupice

1 sáček prášku do pečiva

150 ml mléka

100 g másla (pevné přímo z lednice)

60 g rostlinného oleje

3 vejce

Špetka soli



Postup:



Rozbijte si vejce, z jednoho si dejte stranou žloutek, ten nepřijde do těsta, ale později ho využijete na potření.

V míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, cukr a sůl, přimíchejte mléko, olej a vejce. Vypracujte v hladké těsto, nechte pod utěrkou asi 15 minut odležet.

Na pomoučeném válu vyválejte tenký plát jako na štrůdl. Na něj nakrájejte nebo nastrouhejte hoblinky másla, rukama je do těsta zapracujte a znovu vyválejte v tenký plát.

Těsto si opticky rozdělte na šest trojúhelníku a vykrojte je pomocí nože. Z nich pak srolujte loupáčky. Skládejte je na plech vyložený pečícím papírem.

Loupáčky potřete rozšlehaným vajíčkem.

Pečte v předehřáté troubě na 170 °C asi 20 minut.

Nadýchané plněné croissanty



Suroviny:



500 g polohrubé mouky

2 lžičky prášku do pečiva

200 g zakysané smetany

200 g másla

Náplň podle chuti: marmeláda, nutella, tvaroh, rozinky



Postup:



Připravte si dvě mísy. Do jedné přijde polovina mouky, zakysaná smetana a jedna lžička prášku do pečiva. Dobře promíchejte a vypracujte v hladké těsto

Do druhé mísy smíchejte druhou polovinu mouky, druhou lžičku prášku do pečiva a změklé máslo. Dobře promíchejte a vypracujte v hladké těsto.

Na pomoučeném vále vyválejte z každého těsta asi centimetr a půl tlustou placku. Ty položte na sebe a znovu rozválejte na centimetr a půl tlustou placku. Dle potřeby těsto překládejte na půl a rozválejte do původní tloušťky, zopakujte alespoň třikrát, aby se obě původní placky pěkně propojily. Nehněťte je ale dohromady rukama, musíte je „sválet“, aby měl croissant správnou strukturu.

Hotové těsto nechte v míse, překryjte utěrkou nebo sáčkem a nechte v lednici půl hodiny odpočinout.

Vychladlé těsto naposledy vyválejte na placku, tentokrát asi půlcentimetrovou, snažte se rozválet ji zhruba do tvaru obdélníku. Rozdělte na dva stejné pruhy, každý pak pomocí nože na trojúhelníky, ze kterých zaviňte croissanty.

Vyskládejte je na plech vystlaný pečícím papírem. V předehřáté troubě pečte při 180 °C asi třicet minut.

Velikonoční mazanec



Suroviny:



250 g hladké mouky

1 balíček prášku do pečiva

75 g cukru

½ balíčku vanilkového cukru

250 g měkkého tvarohu

75 g másla

3 vejce

2 lžíce rumu

2 lžíce rozinek

50 g nasekaných mandlí

nastrouhaná kůra z půlky citronu

Postup:



Všechny ingredience si včas vyndejte, ať mají pokojovou teplotu, máslo musí být změklé. Rozinky naložte s předstihem do rumu, ať jsou měkké a voňavé.

Ve větší míse smíchejte mouku, kypřící prášek a citronovou kůru.

V menší misce vyšlehejte máslo, dvě vejce, cukr a vanilkový cukr do pěny, vmíchejte tvaroh. Poté přimíchejte do větší mísy k sypkým surovinám. Promíchejte, nakonec vpracujte rozinky i s nevsáknutým rumem a většinu mandlí (asi pětinu si nechte na posypání).

Vytvarujte bochánek a přeneste na plech vyložený pečícím papírem. Ve středu bochánek nařízněte do tvaru kříže. Bochánek potřete zbývajícím rozšlehaným vajíčkem a posypte zbytkem mandlí.

Dejte do předehřáté trouby a pečte dvacet minut na 220 °C, pak stáhněte na 150 °C a dopékejte dalších dvacet minut.