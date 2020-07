Nejlevnější letenky do celého světa na jednom místě

Stále více lidí rádo cestuje na vlastní pěst, protože to umožňuje mnohem více volnosti. Užijete si tak svobody při cestování se vším všudy. Kromě toho můžete na takové cestě ušetřit. Kromě klasických výdajů na samotné cestování, tvoří okamžitě náklady ještě před samotnou cestou letenka. Právě letenka je ale tím, kde se dá v případě individuálního cestování ušetřit opravdu hodně.



Nákupy levných letenek online jsou snadné



Levné nakupování na internetu není zdaleka něčím novým. A lidé nakupují na internetu nejrůznější věci ve snaze ušetřit. S letenkami je to stejně tak. Do destinací po celém světě dnes můžete najít opravdu zajímavé nabídky, a to přes vyhledávače letenek. Takovým příkladem mohou být třeba letenky online. Vyhledání levné letenky nikdy neznamená nic složitého. Na příslušné webové stránce najdete jednoduchý vyhledávač, kde navolíte vámi požadované údaje. Pro přesné hledání se typicky jedná o:



• Místo odletu a místo příletu



• Datum odletu a vašeho návratu



Tato kritéria slouží k přesnému nalezení vhodné zpáteční letenky. Zpáteční letenky jsou obecně výhodnější a rozhodně se je hodí pořídit, máte-li pevně stanoven termín tvého návratu. Samozřejmostí je zvolit si ve vyhledávači, zda chcete přímou trasu nebo vás zajímají také letenky s přestupy. Nejrůznější letecké společnosti také nabízejí různé akce, na které vyplatí si počkat. Pokud cestujete individuálně, nemusí to být zase takový problém, protože v termínech přece jen dokážete být flexibilnější.



Nákup na internetu znamená úsporu financí



Za opravdu lákavé ceny se dnes dostanete do destinací po celém světě, ale také v rámci Evropy. Na evropských linkách v tomto ohledu dominují zejména nízkonákladové aerolinky, kde lze vyrazit doslova za pár korun prakticky kdykoliv a kamkoliv. U exotických destinací mimo starý kontinent se potom vyplatí počkat si na zajímavou nabídku, jak jsme již zmínili výše. Také k tomuto účelu můžete využít portály vyhledávající nejlevnější letenky. Velkou výhodou vyhledávačů letenek je skutečnost, že zde vždy najdete aktuální nabídky. Budete tak mít okamžitý přehled o aktuálních akcích na vámi vyhledávané trase letu.



Přes internet zařídíte nejen letenku



Internet je dnes při cestování opravdu velmi důležitý a nápomocný. A to zejména v případech, pokud chcete opravdu ušetřit, což platí zejména při nízkonákladovém cestování vždy. Ušetřit tak můžete díky internetu třeba i za ubytování. Dobré je si rozmyslet, jaký ubytovací standard chcete během své cesty využívat. Zde se požadavky často odvíjí od toho, zda budete pobývat na jednom místě, nebo je vaším cílem samotné cestování, kdy ubytování často střídáte. V prvním případě chceme zpravidla více komfortu, v tom druhém potom stojí za to zvážit:



• Levné hotely a hostely



• Airbnb



Při nízkonákladovém cestování se často kombinují obě varianty, protože jejich dostupnost je hodně závislá na místech, kde se pohybujete. Pokud budete především cestovat a ubytování střídat, určitě si zmapujte možnosti ubytování v lokalitách, kudy povede vaše cesta. Vhodné ubytování není problém zabookovat prostřednictvím internetu.



Jak se budete dopravovat?



Pamatujte také na to, že budete chtít na místě pravděpodobně využívat také nejrůznější způsoby dopravy. První cesta vás čeká už z letiště k místu, kde se poprvé ubytujete. Někdy si můžete dopředu zařídit i půjčení automobilu přímo na letišti, ale v tomto případě počítejte zpravidla s vyšší cenou. Proto se většinou vyplatí dopravit se z letiště taxíkem nebo hromadnou dopravou a zapůjčení automobilu řešit mimo půjčovny na letišti.



Pokud jste si půjčili automobil, je vhodné myslet i na situace, do kterých se samozřejmě nechceme dostat. Máme teď na mysli například dopravní nehodu. Existují určité zásady, jak postupovat při dopravní nehodě v cizině. Mnoho z toho se neliší od nehody u nás, kdy je důležité zajistit zejména vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Je důležité sepsat záznam o dopravní nehodě a kontaktovat svou pojišťovnu.