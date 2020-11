Němci prodlužují omezení, Ukrajina hlásí rekord nově nakažených!

Německo prodlouží protiepidemická opatření nejméně do 20. prosince. Kancléřka Angela Merkelová navíc nevyloučila restrikce až do ledna příštího roku. Už teď je jisté, že během svátků zůstanou u našich sousedů zavřené restaurace a bary.

22 268 nových případů nákazy covidem-19 za posledních čtyřiadvacet hodin. Situace se v Německu ani přes přísné restrikce výrazně nezlepšuje a tudíž se země rozhodla protiepidemická nařízení prodloužit.

"Opatření z 28. října budou proto prodloužena do 20. prosince, ale předpokládáme, že po dohodě se spolkovou vládou a spolkovými státy a kvůli velkému počtu nakažených, by měly být restrikce prodlouženy až do začátku ledna," nechala se slyšet německá kancléřka.

Situace ohledně protiepidemických opatření je v Německu napjatá. V posledních týdnech země zaznamenala několik protestů proti zákazům. Není proto divu, že kancléřka jednala o prodloužení restrikcí s 16 předsedy spolkových zemí sedm hodin.

"Hodně věcí nasvědčuje tomu, že nám rok 2021 přinese úlevu. A tahle myšlenka plná naděje, upíraná především k vakcínám, je možná tím, co nám pomůže překonat pandemii krok po kroku, s trpělivostí a solidaritou," míní Merkelová.

Rekordní počet nových případů hlásí Ukrajina. Za posledních 24 hodin tam přibylo více než 15 tisíc nemocných. A problémy nekončí ani na americkém kontinentu. Země Severní, Střední a Jižní Ameriky hlásí za jeden týden dohromady jeden a půl milionu nových případů, což je podle WHO nejvíc od vypuknutí pandemie. A panují obavy, že cestování během svátků situaci nepomůže.

"Je to trochu děsivé, ale víte co, snažíme se hodně dezinfikovat, používáme dezinfekci na ruce jak jen to jde, máme na sobě roušky v podstatě celou dobu. Největší strach mám o něj, je mu teprve rok a půl," svěřila se Maria Quiroz, která se o svátcích chystá cestovat.

Počet nakažených překonal celosvětově 60 milionů. 42 milionů lidí už se z nemoci vyléčilo. Počet obětí šplhá k jednomu a půl milionu.