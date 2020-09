Neměl roušku, skončil v poutech. Tento zásah strážníků rozdělil Česko. ANKETA

Jak moc je (ne)nošení roušek výbušným tématem, dokazuje fakt, že pod videem se od úterního dopoledne do středeční 15. hodiny nashromáždilo skoro pět tisíc komentářů.

"A lidem vadila totalita, holt je to zas zpět," zlobí se Jiří Lhoták. "Touhle prasárnou se chlubíte? Evidentně nepřiměřený zásah strážníků," nebere si servítky Radek Schovánek, který se zároveň ptá, proč strážníci muže rovnou nezastřelili.

"Brzy už jen diktatura, pustit strach do lidi a pak pomalu utahovat. Kam se to řítíme?" trápí pro změnu Pavla Pince. Další diskutující tvrdí, že nošení roušek není uzákoněné a strážníkům spílají.

Městská policie ovšem trvá na tom, že zákrok hlídky byl naprosto v pořádku. "Zákrok byl profesionální a v souladu se zákonem. Dotyčný svým nezodpovědným chováním ohrožoval ostatní cestující (kteří se sami proti tomu ohrazovali a děkovali strážníkům za pomoc), a odmítal uposlechnout veškeré zákonné a opakované výzvy. Řídíme se platnými a účinnými právními předpisy, které jsou platné a účinné do doby, než je případně zruší soud," napsali strážníci pod řadu kritických komentářů.

Anketa Byl podle vás zásah strážníků proti muži bez roušky v pořádku? Ano 53 205 hlasů Ne 46 181 hlasů Nevím/Nemám na to názor 1 4 hlasy Hlasovalo 390 lidí.

Zdaleka ne všichni jsou na straně muže, který se po nástupišti ve stanici metra pohyboval s nezakrytou tváří. "Jednou je nařízeno v metru mít zakrytá ústa a nos, všichni víme proč, tak ať to každý respektuje. A kdo nechce, ať chodí pěšky. Každý má možnost volby. Taky nemám radost z nošení roušek, ale zase nebudu anarchista, abych hrdě v metru nebo MHD jezdil bez roušky a prskal okolo. Ono je to taky o ohleduplnosti k okolí," svěřil se v diskuzi Martin Koty Kotous.

Prý by chtěl dotyčného vidět v situaci, kdy by se koronavirem opravdu nakazil a pak nemoc přenesl na své prarodiče a jeden z nich by viru podlehl.

To Bohunka Škarvadová nemá se sražením muže na zem a nasazením pout jediný problém. "Bravo!! Takhle se má zacházet s každým, kdo si myslí, že si může dělat, co chce a nemusí nic dodržovat," napsala pod video a za větu přidala dva zdvižené palce. Celou diskuzi najdete ZDE.

Redakce TN.cz oslovila zkušeného advokáta Jana Černého, aby zákrok zachycený na zveřejněném videu okomentoval. A ten k němu má výhrady.

"Musím říct, že mi tam před tím hrubým zákrokem chybí nějaké mírnější donucení cestujícího k opuštění prostoru metra. A to zejména proto, že jsem alespoň z videa nezaznamenal zvýšenou agresivitu toho člověka. Nicméně výsledkem je ochrana ostatních cestujících a to je nejdůležitější," zhodnotil Černý. Zároveň předpokládá, že nadřízení zasahujících strážníků adekvátnost zákroku prověří.

K videu strážníci na facebooku napsali, že se hlídka muži snažila domluvit déle než pět minut, on ale prý na výzvy nereagoval, agresivně gestikuloval a odmítal prokázat svoji totožnost.

"Muž mával před hlídkou jízdenkou a pak si sedl na lavičku mezi ostatní cestující, kteří se proti tomu silně ohrazovali," uvedli strážníci. Pak prý začal být stále agresivnější a hlídka tak musela využít svůj výcvik a pouta.