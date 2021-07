Nemocnice v Liberci testuje unikátní systém, ulehčuje péči o pacienty

Montáž přitom nebyla jednoduchá, specialistům trvala přibližně týden. Nejdříve se musely odstranit původní stropy na celém oddělení. Pak se montovaly kolejnice a vybudoval nový strop.

Třiaosmdesátiletý Zdeněk Havelec z Liberce je prvním, kdo si mohl závěsný kolejnicový systém na vlastní kůži vyzkoušet. A byl spokojený.

Důmyslný systém ušetří každodenní dřinu hlavně sestřičkám a sanitářům. Ležící pacienty teď bez námahy dostanou, kamkoli je potřeba. "Z lůžka na toaletní křeslo, do chodítka, do koupelny," dává pár příkladů primářka Centra následné péče Věra Mikulecká.

"Pro nás to bude značná úleva. Nejhorší je to ráno. Dvanáct lidí nakládáme, takže se docela namakáme," říká sanitář Jan Láska. "Pro nás to znamená usnadnění péče o imobilní pacienty, která je pro nás velice náročná," přidává se vrchní sestra Veronika Králová.

Systém budou zdravotníci používat i jako rehabilitační pomůcku při nácviku chůze pacientů. "Umožní postavení a pozvolné zatěžování těch končetin, aby se znova mohli naučil chodit," upřesnila primářka.

Kolejnicový systém se nyní testuje. Když se osvědčí, nemocnice ho rozšíří po celé budově.