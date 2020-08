Exploze v Bejrútu zranila tisíce lidí, má 100 obětí. Pomoc nabízí i Česko

Lékaři z nemocnice Svatého Josefa, která je od místa výbuchu vzdálená pouhé dva kilometry, byli nuceni zraněné ošetřovat přímo na parkovišti před nemocnicí. Exploze totiž poničila samotnou nemocniční budovu a hrozilo, že se zřítí.

Tisíce zraněných rychle vyčerpávají zásoby krve v nemocnicích. Červený kříž prostřednictvím internetu lidi prosí, aby darovali krev bez ohledu na to, jakou mají krevní skupinu.

On-line reportáž Exploze v Bejrútu R je pipravena vyslat do Libanonu USAR tm @hasici_cr Jednalo by se o 37 osob vetn 5 psovod. Pokud libanonsk strana vyd souhlas, bude pipraven k odletu dnes odpoledne. — Jan Hamek (@jhamacek) August 5, 2020 Obyvatelé Bejrútu sdílejí fotografie svých ztracených blízkých Spolu s fotkami pohřešovaných přátel a členů rodiny sdílejí svá telefonní čísla. Na instagramu vznikla stránka locatevictimsbeirut, která má pomoci s hledáním. Americký expert na výbušniny Tony May se vyjádřil k explozi v Bejrútu Podle jeho slov není dusičnan amonný jedinou příčinou výbuchu. "Výmluvným znakem výbuchu dusičnanu amonného je oblak žlutého kouře. Růžový nebo červený mrak, který byl vidět, tomu odporuje," prohlásil. Dle Maye to neznamená, že by dusičnan amonný na místě nebyl, jen to, že za explozí zřejmě stály i další chemické látky.

"Připomíná mi to, co se stalo v Japonsku. V Hirošimě a Nagasaki. V životě jsem neviděl devastaci takového rozsahu. Je to národní katastrofa," popsal guvernér Bejrútu Marwan Abboud. "Ti, kdo jsou na tuto katastrofu zodpovědní, zaplatí," prohlásil libanonský premiér Hasan Dijáb v televizním prohlášení.

Co bylo příčinou výbuchu v centru libanonského hlavního města, nebylo zpočátku jasné. Americký prezident Donald Trump explozi označil za atentát – metropoli podle něj rozmetal pumový útok.

Bejrútské úřady za příčinu prohlásily explozi zhruba 2700 tun zabaveného dusičnanu amonného, který byl ve skladu v přístavu uložený už šest let.

Ostatní země Libanonu obratem nabídly pomoc. Pomoci je připraven Izrael, Írán i Egypt a Kypr, kde obrovskou explozi pocítili také. Podporu vyjádřila také Francie a Velká Británie.

Ministr vnitra Jan Hamáček na twitteru vyjádřil obyvatelům Bejrútu podporu s tím, že Česká republika je připravena zemi na pomoc vyslat speciální tým, vyškolený k hledání lidí v troskách budov.

Exploze si vyžádala životy nejméně sedmdesáti lidí a stovky zraněných: