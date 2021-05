Balík z Číny za 600 Kč se prodražil. Pošta po muži chce dalších 428 korun

Objednávání zásilek z Číny je mezi Čechy velmi oblíbené. Důvodem je především nízká cena zboží, která se ale může nakonec výrazně zvýšit kvůli poplatkům České pošty a celního úřadu. Zjistil to i pan Emanuel, který měl nakonec za balíček zaplatit téměř jednou tolik.

Divák TV Nova si z čínského portálu Aliexpress objednal držáky na meče v hodnotě 28,30 dolarů (v přepočtu zhruba 600 korun). Pravděpodobně měl dobrý pocit z ušetřených peněz, který ho ale brzy přešel.

Česká pošta totiž po něm chtěla dalších 428 korun, což ho nepříjemně překvapilo. Cena balíčku tak rázem vyskočila ze zhruba 600 korun na více než tisícovku. Za takových podmínek ji muž odmítl převzít a zásilka tak zamířila zpátky do Číny.

Česká pošta se ale brání, že vše je v pořádku. "Hodnota zboží, na základě adresátem předložené objednávky, činila 28,30 USD. Limit pro osvobození od DPH činí v měsíci květen 2021 27,55 USD. Hodnota zboží tedy překročila limit pro osvobození od DPH," uvedl vedoucí odboru celní deklarace Jiří Farka.

K ceně zboží navíc Česká pošta připočítala i poštovné. To přitom pan Emanuel neplatil, protože ho měl zdarma od prodejce (free shiping). Podle Generálního ředitelství cel se ale do zásilky započítat i tak musí. "Do celní hodnoty zboží bylo vyměřeno poštovné dle platného ceníku ČP ve výši 276 korun," uvedl Farka.

Cena zboží tak rázem poskočila na více než 800 korun. K této částce navíc pošta přidala poplatek za služby celní deklarace ve výši 200 korun. Hodnota zboží se tak dostala přes tisíc korun. Z této částky celní úřad vyměřil 21% DPH ve výši 228 korun.

Pošta zákazníkovi následně kromě 228 korun za DPH ještě naúčtovala 200 korun za celní poplatek. Celkem tedy zmíněných 428 korun. Místo zhruba 600 korun tak stojany na meče najednou stály přes tisíc korun. Levný nákup z Číny se tak prodražil.

Podobné nákupy přitom už od července čeká další změna. Kdo nakupuje na mimoevropských eshopech, bude od 1. července muset platit DPH u všech zásilek. Doposud se daň platila jen za zásilky v hodnotě nad 22 eur, tedy 560 korun.

