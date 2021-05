Kauzy ministra Arenbergera. Čím si zavařil u Babiše? PŘEHLED

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) je od minulého týdne pod drobnohledem. Stín na něho vrhají hned tři kauzy související s majetkem. Premiér Andrej Babiš (ANO) už si od Arenbergera vyžádal podrobnou dokumentaci. Nepotěšil ho ani rozhodnutím rozpustit poradní skupinu MeSES. Redakce TN.cz přináší přehled, co vše mu nehraje do karet.

Arenberger má co vysvětlovat. Podrobné dokumenty si od něj vyžádal předseda vlády. "V pondělí jsem panu ministrovi poslal oficiálně žádost, aby doložil své majetkové přiznání včetně smluvních vztahů uzavřených se státními orgány," uvedl Babiš.

Ministr zdravotnictví mu hodlá vyhovět. "Samozřejmě panu premiérovi předložím všechny materiály, které bude požadovat," reagoval.

A nejspíš by si s tím měl pospíšit. Jak totiž řekl Babiš v exkluzivním rozhovoru pro TV Nova, pokud se od Arenbergera vysvětlení nedočká, bude s ním mít "problém". V ohrožení by pak bylo i jeho křeslo na ministerstvu. Premiér by podle svých slov v krajním případě měl ještě "kam sáhnout".

Z nejnovějšího průzkumu agentury SANEP vyplynulo, že si naprostá většina Čechů přeje Arenbergerův konec. Jednoznačně je pro jeho rezignaci 41,2 procent dotázaných, "spíše ano" odpovědělo 29,6 procent. Ve funkci by ho bez pochybností ponechalo jen 12,5 procent lidí.

Anketa Měl by podle vás ministr zdravotnictví Petr Arenberger rezignovat na svou funkci? Ano 100 28 hlasů Spíš ano 0 0 hlasů Ne 0 0 hlasů Spíše ne 0 0 hlasů Nevím 0 0 hlasů Hlasovalo 28 lidí.

Arenberger je i na chvostu žebříčku popularity mezi občany. SANEP zjistil, že 42,9 procent lidí považuje za nejlepšího covidového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, 34,2 procent Jana Blatného a 14,8 procent Romana Prymulu. Arenberger získal sympatie pouze 8,1 procent dotázaných.

Anketa Kdo byl podle vás nejlepší ministr zdravotnictví v době covidu? Adam Vojtěch 28 7 hlasů Roman Prymula 12 3 hlasy Jan Blatný 60 15 hlasů Petr Arenberger 0 0 hlasů Hlasovalo 25 lidí.

Nevykázání milionových příjmů

Na to, že po nástupu do čela resortu zdravotnictví přiznal Arenberger mnohem vyšší příjmy a vyšší majetek než v předchozích letech, upozornila Televize Seznam. Miliony podle webu Seznam Zprávy z klinických testů nových léků ve své soukromé ordinaci nevykazoval.

Měl je navíc provádět na živnostenský list, což české zákony neumožňují. Při průměrném počtu pěti pacientů na jednu studii by ministr zdravotnictví získal přes 30 milionů korun.

Arenberger později uvedl, že po upozornění v médiích dal rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním do pořádku. Zatímco v roce 2019 přiznával pět nemovitostí a žádné vedlejší příjmy, najednou z toho bylo 65 nemovitostí a vedlejší příjem ve výši 30 milionů korun.

Pronájem vinohradské nemocnici

Po nejasnostech s daňovým přiznáním přišel další problém týkající se majetku. Seznam Zprávy zjistily, že Arenberger vlastní areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku. V jedné z budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ministr zdravotnictví ji nemocnici pronajal v roce 2013. V té době v ní působil jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum a v říjnu 2019 se stal jejím ředitelem.

Arenberger pronájem potvrdil a Babiš okamžitě reagoval tím, že je potřeba provést důkladnou kontrolu hospodaření vinohradské nemocnice. Ministryně financí Alena Schilerová (za ANO) zatím požádala svého náměstka o prověření veřejných registrů. "Pokud dospějí k názvěru, že je to nutné provést, tak já podepíši mimořádnou kontrolu hospodaření vinohradské nemocnice," uvedla správkyně státní kasy.

Okolnosti nákupu bytu na Praze 1

V úterý se objevila další nesrovnalost v Arenbergerově majetku. Seznam Zprávy uvedly, že si ministr v dubnu 2019 koupil od městské části Praha 1 byt v Bolzanově ulici za 11,5 milionů korun, podmínkou však mělo být nevlastnictví jiných nemovitostí v Praze a Středočeském kraji. Těch však už tehdy vlastnil několik desítek.

Byt měl Arenberger předtím už bezmála 30 let v nájmu. Část sloužila jeho soukromé ordinaci, v další měl bydlet. Právě trvalé bydlení bylo jednou z dalších podmínek. Praha 1 její splnění momentálně prověřuje. Podle Seznam Zpráv žije Arenberger ve vile na Praze 8.

Konec týmu odborníků přes covid

Politickou scénu v úterý roztrpčilo i Arenbergerovo rozhodnutí ukončit spolupráci miniserstva zdravotnictví s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES), v jejímž čele stojí epidemiolog Petr Smejkal. Resort to zdůvodnil tím, že se situace v Česku zlepšila a výrazně se zrychlilo očkování.

Babiš sice Arenbergerův krok přímo nekrizitoval, skupině MeSES už ale nabídl, aby působila při Radě vlády pro zdravotní rizika.

"Chci říct, že si velice vážím odbornosti a nasazení členů MeSESu. Pomohli naší zemi. A i když je teď situace výrazně lepší, nesmíme ani následující týdny a měsíce nic podcenit. Rád bych s nimi dal spolupracoval, a proto jsem už včera oslovil pány Smejkala a Hela a nabídnul jim, aby skupina radila přímo Radě vlády pro zdravotní rizika, kde mají už teď svého zástupce," uvedl Babiš.