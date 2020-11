Neviděli jste pohřešovanou Ninu (24) z Prahy? Pomozte ji najít

Pražští policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované Nině Hustedové (24) z pražských Stodůlek. Je velká pravděpodobnost, že jmenovaná se by se mohla pohybovat ve společnosti Jana Polyáka (34), bytem Praha Žižkov. Ten je v současné době veden taky jako pohřešovaný.

Čtyřiadvacetiletá Nina byla naposledy viděna včera ve svém bydlišti v pražských Stodůlkách a od té chvíle ji nikdo neviděl. Kriminalisté již prověřili desítky míst, kde by se mohla nacházet, ale do současné chvíle se ženu nepodařilo vypátrat. Pohřešovaná je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, má dlouhé rovné hnědé vlasy a drobné pihy v obličeji. Na sobě by měla mít béžový dlouhý kabát, šálu, modré nebo černé kalhoty a kotníkové černé boty.

Pohřešovaný Jan Polyák je vysoký 170 – 180 cm, má střední postavu, krátké hnědé vlasy a krátké vousy. Na očích nosí hranaté dioptrické brýle. Muž v poslední době nosil tyrkysovou roušku s červenými ornamenty. Bližší popis v současné chvíli není znám.

Jakékoliv informace o pohybu ženy a muže nebo místě, kde by se mohli nacházet, prosím neprodleně oznamte policistům na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.