Ničivé tornádo zasáhlo Tennessee. Zemřelo nejméně devatenáct lidí

"Jen v Nashvillu bylo poškozeno více než 45 budov a více než 150 lidí, kteří byli tou dobou v metru, převezli záchranáři do nemocnic,“ citoval šéfa městské požární služby Williama Swanna portál CNN.



Desítky tisíc domácností hlásilo výpadky energie. Městské školy, soudy a dopravní linky zůstaly v úterý zavřené.



Starosta města Nashville John Cooper vyzval občany, aby svým sousedům, které zasáhlo tornádo, podali pomocnou ruku.



Také letiště poblíž Nashvillu utrpělo značné škody. Mluvčí letiště uvedla, že zničených bylo několik hangárů a spadlo elektrické vedení. Zatím nebyli na letišti hlášení žádní zranění. Úřady však doporučují, aby se lidé nezdržovali v blízkosti letiště.

