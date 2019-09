Po Nikol zůstal malý chlapec. "Vůbec nevím, co mu řeknu," smutní jeho táta

Po mladé Nikol, která se oběsila na sluchátkách, zůstal malý syn. Chlapec je v péči otce, kterému pomáhá rodina a kamarádi, protože musí chodit do práce. Jan redakci TN.cz popsal, že vůbec netuší, co synovi jednou o osudu jeho matky řekne.

Roční chlapec se ocitl bez matky, ale jeho otec ho má v úmyslu vychovat s pomocí rodiny. "Postarám se o něj, jako se o něj starám celou dobu. Už jsem pomáhal vychovat čtyři sourozence," vysvětlil Honza. Mladý otec má velkou podporu v rodině a přátelích, kteří mu ve složité životní situaci pomáhají. "Sociálka se mě ptala, jestli budu chtít syna dát do domova, to bych přece nikdy neudělal," dodal.

"Moje sestra má dvě malé děti, takže když jsem v práci, hlídá často i mého syna," popsal. Jan se svěřil, že má problémy se sociálním úřadem. "Pořád je sem někdo volá na kontroly. Asi si myslí, že se nezvládnu postarat o svoje dítě," řekl s tím, že za situaci mohou neshody s některými přáteli Nikol. Více najdete ZDE.

"Nikam nechodím. Jedu do práce, dojdu z práce a jsem doma se synem. Kamarádi mi chodí nakupovat. Je mi děsně. Chodím po domě a sedám si na místo, kde si tak ublížila. Mluvím na ni a snažím se pochopit, proč to udělala, i když nikdy nedostanu odpověď," popsal.

Jan přiznal, že Nikol pár měsíců před tragédií potratila. Její přátelé však viní z tragédie Honzu, se kterým čelila vztahovým problémům a pohádali se i krátce před její sebevraždou. "Podle paní z kriminálky si tu sebevraždu mohla zkusit jen nanečisto a vymklo se jí to z rukou. Jen mohla chtít, abych ji tak našel," myslí si Honza.

"Už jsem zažil a viděl hodně, ale tohle byl nejhorší zážitek. To je tak, když se snažíte zachránit člověka, kterého milujete a prosíte přitom o pomoc Boha, ve kterého ani nevěříte," dodal s tím, že trauma řešil s psychologem. Pro Honzu bude jednou velice těžké odpovědět synovi, co se jeho mamince stalo. "Vůbec nevím, co mu řeknu," zakončil.